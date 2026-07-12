Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đảm nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1261 về việc kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Theo Quyết định của Thủ tướng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (Ban Chỉ đạo).

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP.

3 phó trưởng ban chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Phó trưởng ban thường trực), Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Ủy viên thường trực); Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo; Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng; Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng; Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cũng là các Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm; kịp thời đề xuất, kiến nghị Thủ tướng biện pháp xử lý trong trường hợp công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về an toàn thực phẩm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7, thay thế Điều 4 Quyết định số 920 và Quyết định số 1950 của Thủ tướng về việc kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.