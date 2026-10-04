Phó thủ tướng: 'Đổi mới sáng tạo phải đo bằng kết quả cụ thể'

Tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chuyển trọng tâm sang kết quả, doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026. Ảnh: Bộ KH&CN.

Ngày 4/10, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội". Thông điệp xuyên suốt sự kiện là đổi mới sáng tạo phải được đo bằng kết quả cụ thể, thay vì dừng ở phong trào.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng trọng tâm giai đoạn tới là chuyển từ "có hoạt động đổi mới sáng tạo" sang "có kết quả đổi mới sáng tạo". Theo ông, hệ sinh thái cần tiếp tục được hoàn thiện, trong đó doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm.

Phó thủ tướng đánh giá Việt Nam đã có bước tiến đáng ghi nhận, nhưng kết quả chưa tương xứng tiềm năng. Tỷ lệ doanh nghiệp trong nước có hoạt động đổi mới sáng tạo còn thấp. Thị trường và các sàn giao dịch công nghệ cũng cần phát triển mạnh hơn.

Theo Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, với nền kinh tế, đổi mới sáng tạo phải thể hiện qua năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Với người dân, thành quả cuối cùng là chất lượng cuộc sống được nâng lên. Ông đề nghị mỗi bộ, ngành xác định rõ trọng tâm đổi mới, bố trí nguồn lực và đánh giá tác động cụ thể.

"Mỗi sáng kiến có giá trị cần có cơ hội được thử nghiệm, mỗi công nghệ có tiềm năng cần có cơ hội trở thành sản phẩm mới và mỗi sản phẩm có năng lực cần có cơ hội vươn ra thị trường quốc tế", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Bộ KH&CN.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho rằng khởi nguồn của mọi đổi mới là tư duy. Tư duy lối mòn thường bắt đầu bằng những câu như "trước nay vẫn làm như vậy" hay "chưa có tiền lệ". Ông dẫn trường hợp Nokia đánh mất vị thế dẫn đầu trong làn sóng điện thoại thông minh, đối lập với thành công của DeepSeek nhờ cách tiếp cận mới.

"Chúng ta phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất và khả năng làm chủ công nghệ. Mỗi nguồn lực cần được sử dụng hiệu quả hơn", Bộ trưởng Vũ Hải Quân nói.

Ông cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bắt đầu từ chính mình, đổi mới cách đặt hàng, tài trợ, đánh giá và hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu. Hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp được lấy làm thước đo chính sách.

Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 63,8 điểm. Cao Bằng xếp cuối trong 34 địa phương với khoảng 21,2 điểm.

Top 5 gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Các vị trí tiếp theo trong top 10 là Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Ngày hội cũng vinh danh nhiều sáng kiến và công trình tri thức. Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 nhận gần 700 hồ sơ, tăng ba lần so với năm trước. Giải Nhất nhóm chuyên trị giá 100 triệu đồng thuộc về C-HySI, nền tảng quang học siêu phổ chi phí thấp của tác giả Châu Khắc Bảo Chương (Đại học RMIT TP.HCM). Sáng kiến giúp loại thiết bị đắt đỏ này dễ tiếp cận hơn với nông dân và cơ sở sản xuất nhỏ. Ban tổ chức không trao giải Nhất nhóm không chuyên do chưa có sáng kiến đáp ứng tiêu chí.

Nhóm tác giả đạt giải Nhất tại Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Bộ KH&CN.

Tại Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lần đầu tổ chức, bộ Sách Đỏ Việt Nam giành giải Nhất.

Từ năm 2024, ngày 1/10 hàng năm được Chính phủ chọn là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.