Phố phường Hà Nội sau gần 1 tuần ra quân lấy lại vỉa hè

Trước đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã triển khai lập lại trật tự đô thị đến hết quý I/2026 theo ba giai đoạn. Cụ thể, tuyên truyền, vận động và tháo dỡ vi phạm trước 31/12; tổng kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm trước 30/1/2026; sau đó duy trì, phòng ngừa tái vi phạm để giữ vững trật tự, kỷ cương đô thị. Anh Hoài Nam (23 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi có biết đến các chiến dịch dẹp vỉa hè tại Hà Nội, tuy nhiên không triệt để khi một thời gian các hàng quán lại bày bán bình thường. Thói quen ăn, uống vỉa hè là đặc trưng khi nhắc đến Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn cần các quy định cụ thể để không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt công cộng của người dân và người đi bộ".