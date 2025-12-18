Phố phường Hà Nội sau gần 1 tuần ra quân lấy lại vỉa hè

|
Ngày 13/12, các phường xã đồng loạt ra quân vận động nhân dân tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Sau thời gian trên, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế. Hoạt động này là bước đầu hiện thực hóa Kế hoạch 332 của UBND TP Hà Nội, nhằm giải quyết các điểm nghẽn trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm kỷ cương, văn minh.
|
Sau gần một tuần ra quân, ghi nhận trên nhiều tuyến phố tại các phường trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm cũng như ở các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy…, tình hình trật tự vỉa hè đã có những chuyển biến tích cực bước đầu. Nhiều cơ sở kinh doanh chủ động sắp xếp lại hoạt động, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ, qua đó từng bước nâng cao ý thức, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm gìn giữ không gian công cộng.
|
Ghi nhận trên phố Quang Trung cho thấy, nhiều chủ cơ sở đã xếp gọn hàng hóa, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ, việc làm này theo quan sát của phóng viên được thực hiện trên toàn trục đường.
|
Một bộ phận khách hàng vẫn ưa chuộng không gian vỉa hè, vì vậy nhiều quán cà phê đã tận dụng bậc thềm trước cửa, chỉnh trang lại để bố trí chỗ ngồi tuy hạn chế nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của khách, đồng thời không lấn chiếm vỉa hè, tránh vi phạm quy định. Anh Nguyễn Nam (phường Ngọc Hà, ngoài cùng bên phải) chia sẻ: “Những ngày qua, tôi thấy vỉa hè thông thoáng hơn, người đi bộ di chuyển thuận lợi, đỡ vướng víu như trước. Tuy vậy, tôi vẫn mong có những biện pháp quản lý phù hợp, bởi văn hóa vỉa hè đôi khi cũng là một nét sinh hoạt thú vị”.
|
Tại phố Đường Thành, khu vực vỉa hè, các phương tiện được xếp gọn theo phần kẻ giới hạn.
|
Phố Phan Đình Phùng (phường Ba Đình, Hà Nội) sau một thời gian lực lượng chức năng ra quân cao điểm xử lý xe hàng rong, xe hoa bán dạo chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, hiện ghi nhận đã trở nên yên tĩnh, thông thoáng hơn, trái với những phản ánh trước đó về tình trạng nhốn nháo khi vắng bóng lực lượng chức năng.
|
Những “nàng thơ” vẫn tìm đến con phố này để lưu giữ khoảnh khắc đẹp, song thay vì tràn xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông như trước, nhiều người đã chủ động đứng gọn trên vỉa hè hoặc lựa chọn thời điểm vắng xe cộ.
|
Học sinh thoải mái dạo bước trên vỉa hè tuyến phố Hoàng Hoa Thám; Ô tô đỗ trên vỉa hè đều nằm trong khu vực vạch kẻ dành cho phương tiện cơ giới theo quy định.
|
Vỉa hè thông thoáng trên đường Điện Biên Phủ.
|
Bên cạnh những tuyến phố đã thông thoáng, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại các phố nhỏ, khu vực cổng bệnh viện… vẫn chưa được xử lý dứt điểm, dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm.
|
Hàng dài ghế đỏ, ghế nhựa tại các quán trà đá trong con ngõ hẻm vẫn được các tiểu thương xếp dài, chắn lối người đi bộ trên phố Phủ Doãn.
|
Tại một quán đồ ăn vặt trên đường Lý Thường Kiệt, ghi nhận vào trưa 17/12, tình trạng hàng quán kê bàn ghế cho khách xuống lòng đường ngồi ăn vẫn diễn ra. Tuy nhiên, ngay khi lực lượng chức năng xuất hiện, các khách ngồi ăn đã nhanh chóng đứng dậy, thu dọn ghế và dần di tản.
|
Về đêm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm vẫn diễn ra công khai, ngang nhiên, như chưa hề có chiến dịch ra quân lập lại trật tự. Thậm chí, một số chủ quán còn kê bàn ghế chắn ngang lối đi, chiếm trọn phần vỉa hè vốn dành cho người đi bộ, như ghi nhận trong hình.
|
Trên trục đường Tạ Quang Bửu, khu vực tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và đông sinh viên, sau vài ngày vắng bóng, các hàng quán vỉa hè, hàng rong đã quay trở lại.
|
Quán cà phê lấn gần hết vỉa hè ở đoạn đường Vũ Trọng Phụng giao với Quan Nhân.
|
Trước đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường, xã triển khai lập lại trật tự đô thị đến hết quý I/2026 theo ba giai đoạn. Cụ thể, tuyên truyền, vận động và tháo dỡ vi phạm trước 31/12; tổng kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm trước 30/1/2026; sau đó duy trì, phòng ngừa tái vi phạm để giữ vững trật tự, kỷ cương đô thị. Anh Hoài Nam (23 tuổi, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi có biết đến các chiến dịch dẹp vỉa hè tại Hà Nội, tuy nhiên không triệt để khi một thời gian các hàng quán lại bày bán bình thường. Thói quen ăn, uống vỉa hè là đặc trưng khi nhắc đến Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn cần các quy định cụ thể để không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt công cộng của người dân và người đi bộ".
