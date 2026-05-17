Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhận thêm nhiệm vụ

  • Chủ nhật, 17/5/2026 15:21 (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa ban hành các quyết định kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất TP.HCM và Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.

Theo quyết định, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất TP.HCM gồm 5 thành viên. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, giữ chức Chủ tịch Hội đồng; bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Giám đốc Quỹ Phát triển đất TP.HCM, làm Phó chủ tịch Hội đồng.

Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh (bìa phải) khi cùng Chủ tịch UBND TP.HCM kiểm tra thực tế dự án cầu đường Nguyễn Khoái, tháng 3/2026.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của Hội đồng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024, Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025 của Chính phủ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất TP.HCM cùng các quy định pháp luật liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Đồng thời, Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 5/8/2024 của Chủ tịch UBND TP.HCM về kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất TP.HCM hết hiệu lực kể từ thời điểm này.

Cùng ngày, UBND TP.HCM cũng ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM với 16 thành viên. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giữ chức Trưởng ban; ông Lê Anh Tú, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP; phối hợp giữa các sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

TP.HCM kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các dự án có thu hồi đất.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu sẽ tham gia Ban Chỉ đạo khi phát sinh vụ việc thu hồi đất trên địa bàn quản lý. Trưởng ban được quyết định thành lập, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho Tổ giúp việc khi cần thiết.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, thay thế các quyết định trước đây liên quan đến thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP.HCM. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc có trách nhiệm báo cáo UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) để thực hiện tự giải thể.

Theo VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

