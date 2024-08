Phim mới về Na Tra khoe thân phản cảm

Ngày 31/7, tờ 163 đưa tin "Nezha: Return of the Magic Boy" ngay khi ra mắt đã vướng phải chỉ trích. Tác phẩm nhận hàng loạt đánh giá tiêu cực, doanh thu mở màn chỉ đạt 530.000 NDT.

Nguyên nhân bộ phim về Na Tra bị lạnh nhạt được cho là vì nội dung nhạt nhòa, diễn xuất kém ấn tượng cùng tình tiết khoe thân gây ức chế. Ngay từ tựa phim, Nezha: Return of the Magic Boy dễ khiến khán giả liên tưởng là hậu truyện của bom tấn Nezha : Birth Of The Demon Child ra mắt năm 2019. Song thực tế, bối cảnh và nội dung 2 tác phẩm hoàn toàn độc lập. Nhiều ý kiến cho rằng Nezha: Return of the Magic Boy cố ý đặt tựa đề như vậy để “hưởng ké” hào quang từ bộ phim tiền nhiệm.

Kịch bản phim cũng có không ít điểm trừ, với cốt truyện dễ đoán, tình tiết cũ kỹ, thiếu sáng tạo. Về diễn xuất, Trần Dực Đồng trong vai chính Na Tra bị nhận xét mờ nhạt, kém sức hút. Từ tạo hình cho tới màn thể hiện của diễn viên nhí đều chưa thể hiện đúng tinh thần nhân vật.

Đặc biệt, tình tiết gây phản ứng nhất phim là việc một yêu quái hóa thân thành mẹ của Na Tra (Thương Na thủ vai) để... quyến rũ chồng là Lý Tịnh. Nhân vật có những cảnh khoe thân lố bịch và phản cảm, bị nhận xét làm hỏng hình ảnh Ân Thập Nương.

Chưa kể, sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác giữa hai diễn viên cũng khiến cảnh phim trở nên gượng gạo. Nhiều khán giả chỉ trích Nezha: Return of the Magic Boy vì cố tình thêm thắt những cảnh khêu gợi, kém duyên. “Điều này thiếu tôn trọng tác phẩm kinh điển và là sự vô trách nhiệm với khán giả”, một tài khoản nhận xét.

Nữ chính có những cảnh khoe thân phản cảm, dung tục.

Ngoài ra, bộ phim về Na Tra còn bị chê bai vì kỹ xảo kém chất lượng. Một số cảnh lớn, ví như khi Tam thái tử của Long Vương bị vạn tiễn xuyên tim lại chỉ được làm hời hợt. Các hiệu ứng hay cảnh máu me cũng bị nhận xét rất giả, khiến trải nghiệm của người xem trở nên thiếu trọn vẹn.

Ra mắt từ ngày 30/7, Nezha: Return of the Magic Boy xoay quanh Na Tra vì nghịch ngợm đã vô tình đánh chết Tam thái tử Ngao Bính. Điều này khiến Long Vương nổi trận lôi đình, tới Trần Đường Quan đòi giao nộp Na Tra nếu không sẽ dâng nước nhấn chìm bách tính.

Sau khi Na Tra chết, Nhiên Đăng đạo sư giúp Lý Tịnh Linh thu lại hồn phách của con. Song, Lý Tịnh lại quyết định phá hủy Linh Lung Bảo Tháp để Na Tra không thể hồi sinh, vì sợ tâm ma trong Na Tra làm bách tính lầm than. Điều này càng khiến cho mối quan hệ giữa cha con Lý Tịnh rạn nứt. Thế nhưng, mẹ của Na Tra là Ân Thập Nương đã bí mật dựng bài vị, giúp con trai hồi phục.

Ngày Na Tra tái xuất, Long Vương tấn công Trần Đường Quan, khiến mọi người rơi vào ảo cảnh. Tại đây, Na Tra và Lý Tịnh không chỉ đối đầu nhau mà còn phải đối phó với nhiều yêu quái khác.