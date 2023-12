Phim của Trần Anh Hùng vào top 15 đề cử Oscar

Tác phẩm "The Taste of Things" của Trần Anh Hùng có mặt ở top 15 đề cử Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2024.

Theo Variety, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) vừa công bố danh sách rút gọn ở 10 hạng mục của lễ trao giải Oscar 2024.

Đáng chú ý, ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc, tác phẩm The Taste of Things của Trần Anh Hùng góp mặt trong top 15 đề cử. Ở hạng mục này còn có các bộ phim The Teachers’ Lounge (Đức); 20 Days in Mariupol (Ukraine); The Zone of Interest (Anh); Perfect Days (Nhật Bản); Fallen Leaves (Phần Lan); Society of the Snow (Tây Ban Nha)...

Một số tác phẩm khác được đánh giá cao như Do Not Expect Too Much from the End of the World (Romania) hay The Settlers (Chile) không có tên trong danh sách kể trên gây ngạc nhiên, theo Variety.

Tác phẩm Tro tàn rực rỡ (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) - đại diện Việt Nam ở Oscar 2024 - không có tên trong danh sách nói trên.

Đạo diễn Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes 2023.

Các phim tiếp tục được bình chọn từ ngày 11 đến 16/1/2024. Danh sách đề cử cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 23/1/2024. Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 dự kiến diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ vào ngày 10/3/2024.

Trước đó, đạo diễn Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim The Passion of Dodin Bouffant tại LHP Cannes 2023.

Tại Cannes 2023, đạo diễn chia sẻ: "Là một nhà làm phim, tôi như được sinh ra một lần nữa ở Cannes trong buổi giới thiệu Mùi đu đủ xanh 30 năm trước. Tôi đã rất xúc động khi nghe tiếng Việt được cất lên tại liên hoan phim này, cảm xúc ấy khó có thể miêu tả được. Và hôm nay, tôi mang đến đây một bộ phim nói tiếng Pháp".

The Passion of Dodin Bouffant của Trần Anh Hùng dựa theo nhân vật và cảm hứng về ẩm thực từ cuốn sách của nhà văn chuyên về ẩm thực Marvel Rouff, lấy bối cảnh năm 1885, thời điểm nền ẩm thực Pháp lên ngôi. Chuyện phim xoay quay đầu bếp Eugenie và vị khách sành ăn Dodin Bouffant.

Cả hai gắn bó trong công việc suốt 2 thập kỷ và dần nảy sinh tình cảm theo thời gian. Họ đã tạo ra các món ăn chứa đầy đam mê, khiến những đầu bếp hàng đầu thế giới phải ngưỡng mộ. Phim có sự tham gia của hai ngôi sao điện ảnh Pháp, Juliette Binoche và Benoit Magimel.