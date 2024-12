Phim 19+ có Park Ji Hyun gây sốt

"Hidden Face" với sự góp mặt của Song Seung Hun, Park Ji Hyun đang ăn khách ngoài rạp. Tính đến ngày 22/12, phim đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem.

Theo Chosun, bộ phim điện ảnh Hidden Face được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Dae Woo đang tạo ra cơn sốt tại Hàn Quốc. Theo dữ liệu từ hệ thống bán vé của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tác phẩm đã thu hút 1.000.014 lượt người xem, tính đến 15h45 ngày 22/12.

Hidden Face được cho là làm hài lòng khán giả ở độ tuổi từ 20-50, với câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn cùng diễn xuất thuyết phục của Song Seung Hun, Park Ji Hyun.

Hidden Face ghi nhận con số hơn 1 triệu lượt người xem tại rạp. Ảnh: Nate.

Theo MTN, phim thu hút khách ra rạp nhờ hiệu ứng truyền miệng. Thành tích của Hidden Face ấn tượng, song doanh thu vẫn chưa đủ để hòa vốn ( 1,5 triệu USD ). Hiện bộ phim của Kim Dae Woo vẫn chiếu ngoài rạp.

Hidden Face, dựa trên bộ phim gốc cùng tên do Tây Ban Nha và Colombia hợp tác sản xuất năm 2011. Chuyện phim theo chân nhạc trưởng Seong Jin (Song Seung Hun) và bạn gái Su Yeon (Cho Yeo Jeon), một nghệ sĩ cello trong dàn nhạc do anh chỉ huy. Ngày nọ, Su Yeon đột nhiên mất tích. Trong khi đó, Seong Jin lại bị Mi Joo (Park Ji Hyun), một nghệ sĩ mới trong dàn nhạc thu hút. Cả hai lén lút quan hệ, nhưng không biết rằng những hành động của họ đều rơi vào tầm mắt của Su Yeon, khi cô đang bị nhốt trong căn phòng bí mật.

Hình ảnh của Song Seung Hun trong bộ phim điện ảnh: Ảnh: News1.

Bộ phim Hidden Face chính thức ra mắt từ ngày 20/11. Tác phẩm có nhiều cảnh nóng, nổi bật là cảnh giường chiếu giữa Seong Jin cùng Mi Joo. Theo Nate, lượng cảnh nóng trong tác phẩm “nhiều hơn mức cần thiết”. Vì dồn quá nhiều thời lượng vào cảnh 18+ ngay từ đầu phim khiến Hidden Face dần “mất nhiệt” khi tới các hồi sau. Dù vậy, kịch bản phim vẫn được nhận xét hấp dẫn, thu hút. Diễn xuất của dàn cast cũng được khen ngợi.

Song Seung Hun (sinh năm 1976) từng "khuynh đảo" màn ảnh Hàn khi tham gia Trái tim mùa thu. Ngoài ra, tài tử gây ấn tượng với Three Guys and Three Girls - bộ phim đầu tiên đánh dấu hành trình theo đuổi nghiệp diễn của anh.

Park Ji Hyun sinh năm 1994, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2017. Người đẹp tới nay đã dắt túi nhiều dự án có tiếng, nổi bật như Nữ sử gia Goo Hae Ryung, Gonjiam: Bệnh viện ma ám, Sứ giả của Chúa hay Cậu út nhà tài phiệt... Năm 2018, cô từng được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh.