Phạt người đàn ông livestream báo chốt kiểm tra nồng độ cồn

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) ra quyết định xử phạt một người đàn ông tự ý livestream trên Facebook để báo chốt tổ công tác đang kiểm tra nồng độ cồn.

Theo đó, người đàn ông bị Công an huyện Bố Trạch, Công an Quảng Bình, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng là ông T.V.Đ. (SN 1970, trú tại TDP 15, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) liên quan hành vi livestream trên Facebook để báo chốt công an kiểm tra nồng độ cồn.

Lực lượng Công an Quảng Bình quyết liệt trong việc xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma tuý.

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch, Công an Quảng Bình, phát hiện trên mạng xã hội Facebook có tài khoản mang tên T.Đ. phát trực tiếp hình ảnh, nội dung liên quan đến tổ công tác Cảnh sát Giao thông - trật tự Công an huyện Bố Trạch đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Nội dung video phát trực tiếp thông báo: “Đang có cảnh sát giao thông làm việc”, kèm hình ảnh các cảnh sát giao thông thuộc tổ công tác Cảnh sát Giao thông - trật tự công an huyện đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh lộ 561 đang làm nhiệm vụ, thời lượng video dài khoảng 31 phút.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông T.V.Đ. thừa nhận hành vi của mình là sai và tự giác xóa bỏ đoạn video còn lưu trên Facebook, cam kết không tái phạm.