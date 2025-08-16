Phạt người chủ để bò chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn

Ông V.Đ.T. (ngụ TP.HCM) cho hay do sơ suất trong lúc ăn cơm trưa nên để một con bò lạc bầy và chạy vào hầm sông Sài Gòn trưa 15/8.

Ngày 16/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành phối hợp với Công an phường An Khánh, đã mời ông V.Đ.T (sinh năm 1966, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM), là chủ của con bò chạy vào hầm sông Sài Gòn ngày 15/8 đến làm việc.

Ông T. trình bày do sơ suất trong khi đi ăn cơm trưa đã bị lạc mất một con bò trắng (nặng khoảng 100 kg) chạy vào hầm sông Sài Gòn.

Chủ của chú bò chạy lạc vào hầm sông Sài Gòn làm việc với Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành. Ảnh: CACC.

Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành đã lập biên bản xử lý ông T. về hành vi “Để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông”, quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Ông T. cũng cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi chăn dắt vật nuôi.

Trước đó, lúc 13h30 ngày 15/8, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phát hiện tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu (phường An Khánh) có đàn bò không người trông coi. Trung tâm đã điều lực lượng cứu hộ đến ngăn chặn, đồng thời báo Công an phường An Khánh để hỗ trợ xử lý.

Con bò chạy thẳng vào hầm sông Sài Gòn trưa 15/8.

Đến khoảng 13h40, đàn bò này đi qua giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu. Trong đó, một con tách đàn chạy thẳng vào bên trong đường hầm sông Sài Gòn.

Nhiều tài xế ôtô di chuyển qua hầm sông Sài Gòn hoảng hốt khi thấy chú bò lạc giữa đường hầm, lập tức giảm tốc độ để tránh va chạm.

Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành phối hợp lực lượng bảo vệ của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thực hiện điều tiết giao thông, đưa bò ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua hầm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chăn dắt vật nuôi phải theo dõi cẩn thận, không để vật nuôi chạy ra đường giao thông mất kiểm soát, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hầm sông Sài Gòn là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam, dài gần 1,5 km, rộng 33 m, cao 9 m với 6 làn xe, là hạng mục quan trọng của dự án đại lộ Đông Tây (Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ).