Phát hiện thêm một thi thể trong vụ chìm tàu cá ở biển Khánh Hòa

Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (Khánh Hòa) phát hiện thêm một thi thể trong vụ chìm tàu cá tại vùng biển Bình Tiên khiến ba ngư dân mất tích.

Ngày 30/11, chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết lúc 20h30 ngày 29/11, đơn vị nhận được tin báo của ngư dân về việc phát hiện một thi thể trôi dạt tại khu vực biển Hòn Mũi, thôn Bình Lập, xã Nam Cam Ranh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã huy động tàu cá KH-02349-NTS của ông Lê Nguyễn Nhật Tín (trú thôn Bình Hưng, xã Nam Cam Ranh) cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đến 23h, lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa thi thể vào bờ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một thi thể trong vụ chìm tàu cá. Ảnh: Biên phòng Khánh Hòa.

Nạn nhân được xác định là ông Ngô Hồng Hải (SN 1984, trú phường Đông Hải), một trong 3 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá ngày 27/11 tại vùng biển Bình Tiên.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 27/11, tàu cá NT 90329 TS do ông Nguyễn Văn Trung (SN 1976, trú phường Đông Hải) làm thuyền trưởng, chở theo bốn ngư dân, đang trên đường chạy vào bờ tránh bão.

Khi đến khu vực biển Bình Tiên, tàu bất ngờ gặp sóng lớn và gió mạnh, bị đánh chìm khi cách bờ khoảng 300 m. Hai ngư dân đã tự bơi vào bờ an toàn, ba người còn lại mất tích. Đến 14h ngày 28/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện thi thể ngư dân Nguyễn Thạch Trung (SN 1992, trú phường Đông Hải).

Hiện Đồn Biên phòng Vĩnh Hải tiếp tục phối hợp với lực lượng cứu hộ, chính quyền địa phương và ngư dân mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân còn lại.