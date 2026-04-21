Phát hiện phụ tùng xe tăng khi đào móng xây nhà

Trong lúc đào móng xây nhà, nhóm thợ ở Lâm Đồng bất ngờ phát hiện một đầu đạn 105mm cùng nhiều vật liệu nổ và mảnh phụ tùng nghi của xe tăng.

Ngày 20/4, trong quá trình đào móng xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng tại xã Đức Lập (tỉnh Lâm Đồng), nhóm thợ bất ngờ phát hiện nhiều đoạn xương không nguyên vẹn nghi là xương người, kèm theo một số vật liệu nổ còn sót lại dưới lòng đất.



Lực lượng chức năng thu gom nhiều mảnh xương, vật liệu nổ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, tổ chức tìm kiếm. Qua rà soát, đoàn công tác phát hiện một đầu đạn cỡ 105 mm cùng nhiều vật liệu nổ nằm sâu dưới lòng đất.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ một số mảnh phụ tùng nghi của xe tăng và các vật dụng như tăng, giày, mảnh vải, cùng nhiều mảnh xương rời rạc nghi là xương người.

Đầu đạn cỡ 105 mm.

Lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực trên. Các mẫu vật, hiện vật và mảnh xương sẽ được gửi đi giám định để xác minh và làm rõ vụ việc.