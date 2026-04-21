Phát hiện phụ tùng xe tăng khi đào móng xây nhà

Trong lúc đào móng xây nhà, nhóm thợ ở Lâm Đồng bất ngờ phát hiện một đầu đạn 105mm cùng nhiều vật liệu nổ và mảnh phụ tùng nghi của xe tăng.

Ngày 20/4, trong quá trình đào móng xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng tại xã Đức Lập (tỉnh Lâm Đồng), nhóm thợ bất ngờ phát hiện nhiều đoạn xương không nguyên vẹn nghi là xương người, kèm theo một số vật liệu nổ còn sót lại dưới lòng đất.

Lực lượng chức năng thu gom nhiều mảnh xương, vật liệu nổ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, tổ chức tìm kiếm. Qua rà soát, đoàn công tác phát hiện một đầu đạn cỡ 105 mm cùng nhiều vật liệu nổ nằm sâu dưới lòng đất.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ một số mảnh phụ tùng nghi của xe tăng và các vật dụng như tăng, giày, mảnh vải, cùng nhiều mảnh xương rời rạc nghi là xương người.

Đầu đạn cỡ 105 mm.

Lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực trên. Các mẫu vật, hiện vật và mảnh xương sẽ được gửi đi giám định để xác minh và làm rõ vụ việc.

Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ, có di vật bút máy khắc tên

Lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có cây bút máy khắc tên “Vương Chí Cao”.

06:36 16/1/2026

Đưa 10 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về từ Bắc Lào

Sáng 31/12, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Quân khu 2 tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

09:33 1/1/2026

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Hom nay, Quoc hoi ban ve chong lang phi hinh anh

    Hôm nay, Quốc hội bàn về chống lãng phí

    21 phút trước 07:00 21/4/2026

    0

    Ngày 21/4, Quốc hội dự kiến bàn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

    Du bao thoi tiet ngay 21/4 hinh anh

    Dự báo thời tiết ngày 21/4

    25 phút trước 06:56 21/4/2026

    0

    Dự báo thời tiết ngày 21/4, Hà Nội giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất cũng tăng lên mức 30-32°C, chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm khoảng 7°C.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

