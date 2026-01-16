Phát hiện ôtô chở hơn 630 kg nội tạng lợn có dấu hiệu hư hỏng

Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển hơn 630 kg nội tạng lợn có biểu hiện hư hỏng.

Ngày 14/1/2026, Công an xã Gia Lâm, chủ trì phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8, phát hiện nghi vấn và kiểm tra ôtô BKS: 29H- 672... tại khu vực đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe kiêm chủ hàng là Nguyễn Tiến H. (trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội). Trên xe đang chở hàng hóa là 630 kg nội tạng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi, bề mặt nhầy nhớt có dấu hiệu hư hỏng.

Khoảng 630 kg nội tạng lợn có biểu hiện hư hỏng.

Bước đầu, chủ hàng khai mua gom số nội tạng trôi nổi trên thị trường rồi bán lại kiếm lời.

Công an xã Gia Lâm đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao đội Quản lý thị trường số 8 để xử phạt và tiêu hủy theo quy định. Thông tin với PV ANTĐ ngày 15/1, chỉ huy Đội QLTT số 8 cho biết đơn vị đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính đối với cá nhân liên quan số tiền 17 triệu đồng.