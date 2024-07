Phát hiện gây sốc về mực xăm

Theo nghiên cứu mới, các lọ mực xăm, bao gồm lọ được dán nhãn "vô trùng", đều có thể chứa hàng triệu loại vi khuẩn có khả năng gây nguy hiểm chết người.

Nghiên cứu mới nhất đã thử nghiệm 75 mẫu mực xăm kín và mực xăm trang điểm vĩnh viễn được bán tại Mỹ bởi 14 nhà sản xuất không được FDA nêu tên. Một số mẫu được dán nhãn là "vô trùng", CNN đưa tin.

Các nhà nghiên cứu phát hiện 26 mẫu từ 10 nhà sản xuất (tương đương 35% bộ mẫu) có mức độ nhiễm khuẩn. Trong khi hầu hết mẫu cho thấy số lượng vi khuẩn dưới 250 CFU/gam, một số mẫu chứa số lượng vi khuẩn cao tới 100.000 CFU, Katz cho biết. (Mỗi CFU tạo thành một quần thể khuẩn lạc, nghĩa là rất nhiều vi sinh vật chứa trong 1 khuẩn lạc đó).

"Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên tục theo dõi các sản phẩm sau khi xăm để đảm bảo tính an toàn về mặt vi khuẩn của mực xăm", Seong-Jae (Peter) Kim, một cộng sự Vi sinh vật học tại Trung tâm nghiên cứu độc chất quốc gia của FDA tại Jefferson, Arkansas, cho biết trong một tuyên bố. Kim là tác giả liên hệ của báo cáo được công bố trên tạp chí Applied and Environmental Microbiology vào ngày 2/7.

Mối nguy hiểm chết người

Linda Katz, đồng tác giả nghiên cứu, giám đốc Văn phòng Mỹ phẩm và Màu sắc của FDA, cho biết mực xăm bị nhiễm khuẩn có thể gây nhiễm trùng và chấn thương nghiêm trọng do được tiêm sâu vào da, nơi một số vi khuẩn có thể phát triển.

Katz chia sẻ: "Các tác nhân gây bệnh hoặc các chất có hại khác trong mực xăm có thể di chuyển từ vị trí xăm qua hệ thống máu và bạch huyết đến các bộ phận khác của cơ thể".

Khi vi khuẩn lây lan toàn thân, có thể gây ra các biến chứng đe dọa tính mạng như viêm nội tâm mạc, tình trạng viêm niêm mạc tim có thể dẫn đến tử vong hoặc sốc nhiễm trùng, là giai đoạn cuối cùng và nghiêm trọng nhất của nhiễm trùng huyết, phản ứng cực đoan của cơ thể đối với nhiễm trùng có thể dẫn đến suy đa cơ quan.

Mực xăm nhiễm khuẩn có thể gây ra nhiều mối nguy cho sức khỏe.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nếu không được điều trị kịp thời, "nhiễm trùng huyết có thể nhanh chóng dẫn đến tổn thương mô, suy nội tạng và tử vong".

Theo Katz, các triệu chứng khác thường gặp hơn của nhiễm trùng mực xăm bao gồm phát ban tại vị trí tiêm; chốc lở, một dạng nhiễm trùng da do vi khuẩn rất dễ lây lan; hồng ban, một loại phát ban đỏ tươi và mềm trên da; và viêm mô tế bào, một bệnh nhiễm trùng sâu ở da cần phải điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Katz cho biết những người có nhiều hình xăm hoặc hình xăm lớn có nguy cơ cao hơn do mực bị nhiễm bẩn, vì hình xăm lớn sẽ làm tăng khả năng tiếp xúc với vi sinh vật. Bà cũng cho biết việc xăm trang điểm vĩnh viễn (xăm mày, xăm môi, xăm mí mắt...) cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

"Xăm thông thường hay xăm trang điểm đều có nguy cơ biến chứng nếu sử dụng mực bị nhiễm khuẩn, nhưng xăm trang điểm vĩnh viễn vùng quanh mắt có thể gây nguy cơ cao hơn bởi vi khuẩn có thể xâm nhập vào mắt và gây nhiễm trùng", Katz giải thích.

Tuy nhiên ông John Swierk - phó giáo sư hóa học tại Đại học Binghamton, Đại học bang New York, người đã nghiên cứu về tình trạng nhiễm khuẩn mực xăm - lại coi phát hiện của nghiên cứu này không có gì đáng ngạc nhiên.

"Chúng tôi biết việc nhiễm bẩn mực xăm là một hiện tượng thường gặp. Một phần nguyên nhân là không có phương pháp khử trùng mực xăm nào được thống nhất, theo tiêu chuẩn công nghiệp. Công trình của chúng tôi và nghiên cứu mới này thực sự nêu bật nhu cầu phải có các quy trình sản xuất tốt, được tiêu chuẩn hóa trong toàn ngành mực xăm".

Làm gì để đảm bảo an toàn?

Nghệ sĩ xăm hình Selina Medina, giám đốc nghiên cứu tại Alliance of Professional Tattooists, một liên minh phi lợi nhuận của các nghệ sĩ xăm hình chuyên thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn của hình xăm, cho biết ngành công nghiệp này đang hợp tác ngày càng chặt chẽ với các cơ quan quản lý để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

"Các nhà sản xuất đang đầu tư vào công nghệ khử trùng tiên tiến và cải tiến công thức nhằm giảm nguy cơ nhiễm bẩn. Điều đó bao gồm sử dụng phòng sạch và quy trình kiểm soát chất lượng nâng cao để giảm thiểu các vấn đề kể trên", Medina chia sẻ.

Có một quy trình thống nhất về khử khuẩn và đảm bảo vệ sinh cho mực xăm là điều quan trọng.

Medina cho biết nhiều nghệ sĩ xăm hình được cấp chứng chỉ đều nhận thức được mối nguy hiểm này và có thể đã thực hiện các biện pháp để tránh nhiễm bẩn mực.

"Sự minh bạch với khách hàng là rất quan trọng. Các nghệ sĩ xăm nên trao đổi cởi mở về các bước họ thực hiện để đảm bảo an toàn cho mực và giải quyết mọi mối quan ngại mà khách hàng có thể có. Trước khi sử dụng các lô mực mới, một số nghệ sĩ và phòng xăm sẽ tự tiến hành thử nghiệm hoặc yêu cầu nhà cung cấp cung cấp bằng chứng thử nghiệm", Medina phân tích.

Ngoài ra, nghệ sĩ xăm hình có thể khử trùng lại mực trước khi xăm bằng cách sử dụng lò hấp, một loại máy sử dụng hơi nước để tạo áp suất và nhiệt độ cao lên vật phẩm nhằm loại bỏ vi khuẩn, Medina cho biết.

Bà cho biết cách một nghệ sĩ xử lý mực khi làm việc trên một hình xăm cũng rất quan trọng. Ví dụ, họ sử dụng cùng một găng tay để chạm vào khách hàng và lọ mực là một mối nguy hiểm có thể dẫn đến nhiễm bẩn mực xăm.

Theo đó, các nghệ sĩ nên đảm bảo đậy kín lọ mực khi không sử dụng và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn.

Các chuyên gia cho biết giải pháp tối ưu là ngành sản xuất mực xăm và mực trang điểm vĩnh viễn phải tuân theo các quy định yêu cầu thử nghiệm và chứng nhận trước khi mực được phép lưu hành trên thị trường.