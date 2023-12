Phát hiện 6 đối tượng bay lắc tại nhà riêng

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, Công an quận Đống Đa vừa bắt giữ nhóm đối tượng tụ tập bay lắc tại phường Hàng Bột.

Ngày 22/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng tụ tập bay lắc, sử dụng ma túy tại nhà riêng, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa.

23h50 ngày 18/12, Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa, tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại tầng 2, nhà 7A, ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, mở nhạc ầm ĩ gây mất an ninh trật tự.

Hai đối tượng Trần Quốc Việt và Thành Bảo Long bị bắt giữ

Ngay sau đó, Công an phường Hàng Bột đã xuống địa chỉ trên để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong căn hộ có 6 nam nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ trên sàn nhà có bộ tẩu hút tự tạo, dụng cụ thủy tinh dính chất tinh thể màu trắng nghi ma túy, túi nylon chứa chất tinh thể trắng, cân điện tử… Công an phường Hàng Bột đã phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa lập biên bản đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, danh tính các đối tượng được xác định gồm Trần Quốc Việt (SN 1987), Thành Bảo Long (SN 1995), Son Anh Hùng (SN 1987), Tạ Trung Hiếu (SN 1988 cùng trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Trương Thị Yến Nhi (SN 1991, trú tại huyện Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) và Phạm Lan Hương (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Qua đấu tranh khai thác, Việt khai nhận toàn bộ số tang vật trên đều của đối tượng, các chất tinh thể là ma túy còn số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài số ma tuý thu giữ, Việt còn tự giao nộp túi nylon chứa ma túy được đối tượng cất giấu ở chiếu nghỉ cầu thang. Cơ quan điều tra cũng thu giữ của Thành Bảo Long túi nylon chứa ma túy được đối tượng mua của Việt với giá 200.000 đồng.

Vào tối 18/12, nhóm 5 đối tượng đến nhà Việt để hỏi mua ma túy và tụ tập sử dụng ma túy trong tiếng nhạc chát chúa, khi cả nhóm đang “phê đá” thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Việt khai đã mua 8 triệu đồng ma túy đá, sau đó mang về cất giấu tại nhiều vị trí, nhằm xé lẻ bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Trần Quốc Việt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và Thành Bảo Long về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời củng cố hồ sơ điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Căn cứ tình trạng nơi cư trú, kết quả xét nghiệm chất ma túy và tài liệu thu thập được, Công an quận Đống Đa đã lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với Son Anh Hùng, Tạ Trung Hiếu, Trương Thị Yến Nhi. Đối với Phạm Lan Hương đưa đi cai nghiện tự nguyện.