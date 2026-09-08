Phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa, ưu tiên học sinh vùng xa

Tính đến ngày 3/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo.

Thời gian qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh hoạt động sản xuất, phát hành và điều tiết sách trên phạm vi toàn quốc.

Đến ngày 3/9, NXBGDVN đã hoàn thành phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa cùng 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Sản lượng sách giáo khoa cung ứng đã vượt kế hoạch ban đầu và đáp ứng hơn 150% số lượng đặt hàng.

Sách giáo khoa đến với trường học vùng biên giới, hải đảo.

Ưu tiên trường học vùng biên giới, hải đảo

Trong quá trình tổ chức cung ứng, NXBGDVN dành sự ưu tiên cho các địa bàn còn nhiều khó khăn. Tất cả trường học tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo đã nhận đủ sách giáo khoa, sách bài tập theo nhu cầu.

Đối với 108 trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới, NXBGDVN đã cung ứng đầy đủ sách giáo khoa. Một số ít trường tiếp nhận sách vào ngày 3/9 do cơ sở vật chất vẫn đang được hoàn thiện và giáo viên nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, khi địa phương hoặc nhà trường chưa hoàn thành thủ tục mua sách theo chính sách ưu tiên, NXBGDVN đã yêu cầu các công ty phát hành chủ động, linh hoạt đưa sách về trường, bảo đảm học sinh có đủ sách trước ngày khai giảng. Một số trường đặc biệt khó khăn còn được NXBGDVN tặng toàn bộ sách giáo khoa.

Việc ưu tiên nguồn sách cho vùng biên giới, hải đảo và địa bàn khó khăn góp phần hạn chế sự chênh lệch về điều kiện học tập giữa các khu vực. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, sách giáo khoa và học liệu là điều kiện thiết yếu để các nhà trường tổ chức dạy học ổn định ngay từ đầu năm học.

Sách giáo khoa được cung ứng liên tục phục vụ năm học mới

Cung ứng xuyên kỳ nghỉ lễ

Hoạt động phát hành sách được duy trì liên tục trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Từ ngày 1 đến 6/9, NXBGDVN tiếp tục cung ứng khoảng 2,5 triệu bản sách giáo khoa, tập trung đáp ứng nhu cầu của các trường đăng ký, đặt hàng muộn và bổ sung những đầu sách còn thiếu cục bộ.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, hệ thống bán lẻ duy trì hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2/9. Sách giáo khoa được cung cấp theo bộ hoặc bán lẻ từng cuốn để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

NXBGDVN đồng thời chuẩn bị sách phục vụ các chương trình trao tặng của lãnh đạo, tổ chức và cơ quan dành cho các trường học nhân dịp đầu năm học.

Trong dịp khai giảng, NXBGDVN đã gửi tặng hơn 60.000 bản sách, trị giá gần 1,7 tỉ đồng , cho các trường học tại Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai và TP.HCM.

Những nguồn sách trao tặng không chỉ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần bổ sung học liệu cho thư viện, tạo thêm điều kiện để các trường tổ chức hoạt động đọc và khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức ngoài giờ học.

Phụ huynh tìm mua sách giáo khoa trước thềm năm học mới

Điều chuyển hơn 8 triệu bản sách giữa các vùng miền

Trước tình trạng nhu cầu tại từng địa phương và từng thời điểm có sự chênh lệch, NXBGDVN đã chủ động điều chuyển sách giữa các khu vực để cân bằng nguồn cung.

Riêng trong tháng 8/2026, hơn 8 triệu bản sách giáo khoa đã được điều chuyển giữa miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long. Việc luân chuyển giúp bổ sung sách kịp thời cho những nơi có số lượng đăng ký tăng cao hoặc xuất hiện tình trạng thiếu một số đầu sách cục bộ.

NXBGDVN tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu, bổ sung sách cho học sinh đăng ký mới hoặc phát sinh nhu cầu mua thêm qua kênh nhà trường.

Cách điều phối này cho phép nguồn sách được đưa đến đúng địa bàn cần bổ sung, đồng thời hạn chế nguy cơ mất cân đối giữa các khu vực. Đây cũng là giải pháp cần thiết trong bối cảnh một số trường đăng ký muộn hoặc có số lượng học sinh thay đổi sát thời điểm khai giảng.

In bổ sung khoảng 17 triệu bản trong tháng 9

Hoạt động cung ứng không kết thúc sau ngày khai giảng. Trong tháng 9, NXBGDVN dự kiến tiếp tục tăng cường nguồn hàng và in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế. Một phần nguồn sách cũng được chuẩn bị làm dự phòng, phục vụ việc khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ khi cần thiết.

Việc duy trì sản xuất và phát hành sau khai giảng nhằm đáp ứng những nhu cầu phát sinh, trong đó có học sinh chuyển trường, đăng ký học mới hoặc cần bổ sung sách bị thiếu, mất, hư hỏng.

Với 228 triệu bản sách giáo khoa đã được phát hành cùng kế hoạch in bổ sung trong tháng 9, NXBGDVN tiếp tục điều tiết nguồn hàng theo nhu cầu của từng địa phương. Trọng tâm là bảo đảm sách đến kịp thời với học sinh, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những trường còn gặp khó khăn về điều kiện tổ chức mua sắm.