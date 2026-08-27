Còn 9 ngày tới khai giảng, NXB Giáo dục tăng tốc cung ứng SGK

Phó giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho rằng nhà xuất bản nỗ lực hết sức để học sinh có sách; nhưng việc này cần sự đồng hành của các cơ quan, nhà trường, phụ huynh.

Người dân TP.HCM xếp hàng dài chờ đợi mua sách. Ảnh: Duy Hiệu.

Chỉ còn chưa tới 10 ngày là khai giảng năm học mới, nhưng người dân tại TP.HCM vẫn xếp hàng dài mua SGK. Nhiều người dân lo lắng: "Liệu con có đủ SGK trước ngày khai giảng?".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Phó giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam Ngô Văn Hoan nêu các phương án khẩn cấp mà NXB đang nỗ lực thực hiện.

Nhu cầu kép

Theo ông Hoan, SGK là xuất bản phẩm đặc thù, số lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của cả nước là rất lớn. NXB in sách dựa trên số lượng đặt hàng từ nhà trường, địa phương, cộng thêm khoảng 30% số lượng in thêm, phục vụ nhu cầu và công tác khác phát sinh.

Ông Ngô Văn Hoan - Phó giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam.

Năm nay, NXB đã hoàn thành in, phát hành sách tới các đơn đặt hàng trước 30/7, hoàn thành việc giao sách đến 925 trường tại TP.HCM.

Tuy vậy, sát ngày khai giảng, hai nhu cầu lớn cùng lúc, một từ bán lẻ cho phụ huynh, một từ các trường đặt hàng muộn, dẫn tới nhu cầu SGK "bùng nổ" cận kề ngày khai giảng.

"NXB đang nỗ lực hết sức"

Phó giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho biết NXB đang nỗ lực hết sức trước nhu cầu đột biến hiện nay. Trong 10 ngày vừa qua, NXB đã đưa ra thị trường thêm 5 triệu bản sách; 3 triệu bản trong kho đang chờ điều chuyển. 8 triệu bản sách sẽ cung ứng cho thị trường từ nay tới hết tháng 9.

Ông Ngô Văn Hoan cho biết, năm nay theo kế hoạch ban đầu và quá trình đấu thầu, NXB đã huy động hơn 60 nhà in trên toàn quốc in SGK; tuy nhiên, 60 nhà in này làm việc cùng lúc khi cao điểm nhất cũng chỉ in được tối đa 2 triệu bản sách/ngày. Hiện nay, số lượng nhà in tham gia và công suất in khó đạt mức như vậy, do một số nhà in đã có kế hoạch công việc khác.

"Ưu tiên hàng đầu hiện nay là để học sinh có sách tới trường. Tôi cho rằng đây là trách nhiệm của toàn ngành, bao gồm cả nhà trường và địa phương. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng các trường 'vượt khó', không để các trường gặp khó khăn một mình; nhưng nhà trường cũng cần đồng hành cùng NXB giải quyết khó khăn này. Việc này cần sự đồng hành của cơ sở giáo dục và cả sự chia sẻ của phụ huynh", ông Ngô Văn Hoan cho biết.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam kêu gọi sự đồng hành của nhà trường, địa phương trong thời gian SGK chưa cung ứng kịp. Ảnh: Duy Hiệu.

Phó giám đốc NXB cho biết vẫn còn nhiều trường chưa đăng ký số lượng sách với NXB. Thời gian tới, NXB vẫn nhận in thêm cho các trường đăng ký muộn; tuy nhiên, nhà in cũng cần tối thiểu 30 ngày để sản xuất kịp, chưa kể các khâu vận chuyển.

Trong thời gian SGK chưa tới kịp, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam mong muốn có sự hỗ trợ từ các trường bằng các giải pháp khẩn cấp, ví dụ điều chuyển tạm thời sách giữa các trường gần khu vực.

Ông Ngô Văn Hoan cũng kiến nghị sự đồng hành của giáo viên, bằng cách tổ chức giảng dạy theo một số hình thức sáng tạo, bổ sung thêm các hoạt động nhóm để học sinh đọc chung sách, đọc tài liệu tham khảo,... trong thời điểm học sinh chưa đủ sách.

Để tình trạng người dân xếp hàng mua sách không lặp lại, đại diện NXB cho rằng nếu dự báo nhu cầu sách năm học 2027-2028 được phê duyệt xong trước ngày 30/10 năm nay, NXB có đủ 6 tháng chuẩn bị nguồn cung thì chính sách miễn phí sách cho năm học 2027-2028 sẽ được thực hiện hiệu quả hơn.

Trước tình trạng nhu cầu SGK tại một số địa phương còn phát sinh, hôm 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 5655/BGDĐT-GDPT yêu cầu các sở GD&ĐT khẩn trương rà soát, xác định cụ thể số lượng SGK còn thiếu tại từng trường, từng lớp, môn học, đầu sách; đồng thời phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam xây dựng phương án cung ứng, bảo đảm đủ SGK cho các trường trước ngày 30/8/2026. Chiều 25/8, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết ngành giáo dục đã làm việc với đơn vị cung ứng và khẳng định trước ngày khai giảng, học sinh sẽ được bảo đảm đủ SGK. Ngày 21/8, bà Nguyễn Như Quỳnh, Trưởng ban Truyền thông Công ty Phương Nam (SEDIDCO), đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM cho biết NXB đang in bổ sung, dự kiến bắt đầu cung ứng từ ngày 25/8 và hoàn thành vào khoảng ngày 5-6/9. Ngoài số sách này, NXB sẽ tiếp tục in bổ sung khoảng 2,4 triệu bản theo nhu cầu mới phát sinh của một số nhà trường, địa phương và những đầu sách có sản lượng còn ít.