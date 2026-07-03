Pháo hoa bừng sáng trên Saigon Marina IFC giữa lòng thành phố

Giữa những loạt pháo liên tiếp, phản ứng của người xem trở thành một phần của màn trình diễn. Trẻ nhỏ vỗ tay và chỉ lên cao, các nhóm bạn reo vui, nhiều gia đình cùng đưa điện thoại ghi lại khoảnh khắc, trong khi ánh sáng từ tòa tháp phản chiếu lên từng gương mặt phía dưới. Với mỗi người, đêm pháo hoa lại mang một cảm xúc riêng. Đó có thể là niềm vui của một gia đình muốn cùng hòa vào ngày hội thành phố, sự háo hức của người trẻ lần đầu tìm đến, hay phút lắng lại của thế hệ ông bà khi lần nữa ngắm nhìn sự chuyển mình của vùng đất đã gắn bó với mình những năm qua.