Pháo hoa bừng sáng trên Saigon Marina IFC giữa lòng thành phố

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Tối 2/7, những chùm pháo hoa liên tiếp bừng sáng trên tầng cao của Saigon Marina IFC, nổi bật giữa đường chân trời trung tâm TP.HCM. Màn trình diễn diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo nên điểm nhấn ánh sáng mãn nhãn bên bờ sông Sài Gòn.
Từ cuối chiều, dù thời tiết có lúc không thuận lợi, người dân vẫn lần lượt tìm đến công viên ven sông và khu vực xung quanh tòa tháp để chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt. Những chiếc ô khép dần khi mưa ngớt, trẻ nhỏ chạy về phía khu vui chơi nước, còn nhiều nhóm bạn tranh thủ chụp ảnh khi Saigon Marina IFC bắt đầu lên đèn.
Không khí trước giờ bắn pháo hoa được tạo nên từ nhiều lát cắt gần gũi. Ở khu nhạc nước, trẻ em chăm chú nhìn theo những tia nước chuyển động. Tại khu vực thang cuốn và màn hình cong, người trẻ tìm góc chụp có thể thu trọn tòa tháp phía sau. Dọc công viên, các gia đình vừa nghỉ chân vừa chờ thời khắc màn trình diễn thắp sáng trời đêm.
Chị Hà Trần (phường Bình Trưng Tây), là một trong những phụ huynh thường xuyên đưa con đến vui chơi tại công viên dưới chân Saigon Marina IFC. Việc có thể di chuyển thuận tiện bằng metro, với ga Ba Son nằm ngay gần công trình, giúp không gian này dần trở thành điểm đến quen thuộc của ba mẹ con trong những buổi tối hoặc dịp cuối tuần. Riêng trong ngày 2/7, chuyến đi mang một ý nghĩa khác. Dù trời mưa, chị Hà vẫn đưa hai con đến sớm, vừa để các bé vui chơi, vừa tìm vị trí lý tưởng để các con quan sát rõ màn pháo hoa.
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Cùng đưa vợ con đến hòa vào không khí chung của thành phố, anh Hữu Tuấn (phường Vườn Lài) cho biết đây không phải lần đầu anh ngắm pháo hoa tại Saigon Marina IFC. Mỗi lần trở lại, anh vẫn ấn tượng với hình ảnh ánh sáng và pháo hoa "nở bung" trên những biểu tượng được ghép từ hàng nghìn tấm LED, tạo nên trải nghiệm khác với những điểm xem pháo hoa quen thuộc.
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Trong dòng người hướng về tòa tháp tối hôm ấy, cô Trần Thị Hồng Vân (ngoài cùng bên phải) mang theo mối liên hệ đặc biệt với vùng đất Ba Son. Là nguyên Thiếu tá chuyên nghiệp từng có 27 năm công tác tại đây, cô chọn xe buýt và metro miễn phí để trở lại nơi lưu giữ phần lớn ký ức nghề nghiệp của mình. Không gian trước mắt vừa quen, vừa khác khi nền đất Ba Son nay hiện diện với công viên ven sông, ga metro và tòa tháp hiện đại giữa khu trung tâm. Với cô Hồng Vân, chuyến đi xem pháo hoa cũng là dịp tìm lại ký ức cũ và chứng kiến sự đổi thay của thành phố trong ngày kỷ niệm đặc biệt.
Khi màn đêm phủ xuống, dòng người dần tìm về những khoảng trống có thể nhìn rõ Saigon Marina IFC. Trẻ nhỏ ngồi trên vai bố mẹ ngắm cảnh, trên tay người trẻ là chiếc điện thoại đã sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Trong lúc đó, mặt dựng LED của tòa tháp liên tục chuyển đổi hình ảnh, gợi nhắc dòng chảy Sài Gòn - Gia Định và dấu mốc 50 năm thành phố mang tên Bác.
Đúng 21h, những chùm pháo đầu tiên xuất hiện từ các tầng cao, đưa không khí chờ đợi lên cao trào. Trong khoảng 15 phút, hiệu ứng hỏa thuật kết hợp hệ thống LED Matrix tạo thành nhiều lớp ánh sáng chuyển động quanh kiến trúc phân tầng của tòa tháp, đồng thời phản chiếu xuống mặt nước sông Sài Gòn.
Từ những hình ảnh gợi nhắc ký ức Sài Gòn - Gia Định, mặt dựng dần chuyển sang sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc và thông điệp hướng về hành trình phát triển của thành phố. Pháo hoa bung nở từ thân lên đỉnh tháp, có lúc tạo thành những quầng sáng bao quanh công trình, có lúc đồng loạt vươn lên nền trời đêm.
Giữa những loạt pháo liên tiếp, phản ứng của người xem trở thành một phần của màn trình diễn. Trẻ nhỏ vỗ tay và chỉ lên cao, các nhóm bạn reo vui, nhiều gia đình cùng đưa điện thoại ghi lại khoảnh khắc, trong khi ánh sáng từ tòa tháp phản chiếu lên từng gương mặt phía dưới. Với mỗi người, đêm pháo hoa lại mang một cảm xúc riêng. Đó có thể là niềm vui của một gia đình muốn cùng hòa vào ngày hội thành phố, sự háo hức của người trẻ lần đầu tìm đến, hay phút lắng lại của thế hệ ông bà khi lần nữa ngắm nhìn sự chuyển mình của vùng đất đã gắn bó với mình những năm qua.
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Từ vùng đất Ba Son gắn với ký ức của nhiều thế hệ, một diện mạo đô thị mới đang dần hình thành, sự thay đổi không xóa đi quá khứ, mà đặt ký ức ấy trong dòng chuyển động tiếp nối của thành phố. Saigon Marina IFC tọa lạc trên nền đất Ba Son, tại khu vực được định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM. Công trình tích hợp hệ sinh thái văn phòng, thương mại và tiện ích hiện đại, hướng đến trở thành điểm kết nối các định chế tài chính, doanh nghiệp quốc tế và cộng đồng chuyên gia. Cùng công viên ven sông, ga metro và các hoạt động giải trí dưới chân tháp, nơi đây cũng dần trở thành điểm gặp gỡ, vui chơi và trải nghiệm không gian trung tâm của người dân.
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Khi những loạt pháo cuối cùng khép lại, nhiều người vẫn nán lại bên sông, cùng xem lại những hình ảnh vừa ghi được hoặc tiếp tục chụp ảnh với tòa tháp. Tỏa sáng nơi đường chân trời trung tâm TP.HCM, Saigon Marina IFC tiếp tục đồng hành cùng bước phát triển mới của thành phố, từng bước định hình vai trò biểu tượng đô thị và hạt nhân của một trung tâm tài chính - thương mại hiện đại.