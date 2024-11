Phản ứng của Neymar sau tin đồn bị trộm nhẫn

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Neymar tiến ra từ đường hầm, bắt tay với một số CĐV trên khán đài. Tuy nhiên, một người được cho là đã nhanh tay rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay của Neymar. Ngôi sao sinh năm 1992 cũng tỏ rõ sự bối rối sau khoảnh khắc này.

Truyền thông Brazil còn cho biết chiếc nhẫn được rút từ tay Neymar đã được CĐV rao bán với giá hơn 14.000 euro.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ Barcelona đã lên tiếng bác bỏ thông tin này: "Mấy người điên rồi sao. Chỉ trong tuần này đã có 3 tin giả liên quan đến tôi rồi đấy. Một trang lớn thế này mà lại lan truyền tin giả thì thật khó chấp nhận. Thật đáng xấu hổ khi những người Brazil lại đối xử với tôi thế này".

Hiện tại, Neymar đã trở về Brazil cùng bạn gái và cô con gái Mavie. Tuyển thủ Brazil rời Saudi Arabia ngay sau khi biết tin phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Anh dự kiến tổ chức một bữa tiệc linh đình tại dinh thự riêng ở Rio de Janeiro.

Hôm 6/11, CLB Al Hilal tiết lộ kết quả kiểm tra y tế cho thấy tiền đạo Brazil bị rách gân kheo. "Neymar sẽ thực hiện một chương trình điều trị và phục hồi kéo dài từ 4 đến 6 tuần", Al Hilal thông báo ngắn gọn trên mạng xã hội.

Ký giả Brunor Andrade của UOL Esporte đưa tin lãnh đạo Al Hilal cân nhắc việc chấm dứt hợp đồng của Neymar vào tháng 1/2025. Nếu không đủ thể lực để được đăng ký cho giai đoạn 2 Saudi Pro League, việc Al Hilal sớm giải phóng hợp đồng cho Neymar là động thái hợp lý nhằm giảm tải quỹ lương.

