Phản ứng của CĐV quốc tế về màn trình diễn của Việt Nam trước Nhật Bản

Màn trình diễn của tuyển Việt Nam gây tiếng vang trên các diễn đàn bóng đá thế giới.

Tuấn Hải cùng đồng đội tạo bất ngờ trước Nhật Bản.

Fanpage 4 triệu lượt theo dõi "Out Of Context Football" đăng bức hình so sánh thành tích của tuyển Việt Nam và Đức khi đối đầu Nhật Bản. Trong khi Đức bị nhấn chìm 1-4, Việt Nam lại khá hơn khi để thua "Samurai xanh" 2-4.

"Vậy là Việt Nam mạnh hơn Đức, đúng không?", một CĐV bình luận. "Lúc này, mọi đội tuyển đều có thể mạnh hơn Đức", người thứ 2 cho biết. "Đức đúng là trò cười mà", một fan bình luận.

Tuyển Đức đang khủng hoảng với 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Tính rộng hơn hơn, "Cỗ xe tăng" chỉ thắng vỏn vẹn 6 trên tổng số 23 trận gần nhất. Màn trình diễn tệ hại khiến HLV Hansi Flick bị sa thải. Julian Nagelsmann lên thay nhưng cũng chưa thể vực dậy đội bóng khi VCK EURO 2024 đã cận kề.

Diễn đàn CĐV quốc tế chia sẻ tỷ số trận Việt Nam gặp Nhật Bản.

Trở lại với tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Troussier ra quân Asian Cup theo cách ngoài mong đợi. Trước tuyển Nhật Bản có phong độ cao, "Chiến binh sao vàng" chỉ thua với cách biệt 2 bàn. 4 bàn của Nhật được ghi bởi cú đúp của Takumi Minamino, Keito Nakamura và Ayase Ueda.

Đây đều là những bàn thắng đẳng cấp, vượt xa trình độ của tuyển Việt Nam. 2 bàn của tuyển Việt Nam được ghi bởi Nguyễn Đình Bắc và Phạm Tuấn Hải. Đình Bắc gỡ hòa 1-1 ở phút 16 với cú đánh đầu ngược vào góc xa khung thành Nhật Bản. Tuấn Hải ghi bàn còn lại sau pha chọn vị trí kịp thời để đệm bóng cận thành.

44 phút đầu trước Nhật Bản cũng là khoảng thời gian thi đấu ấn tượng nhất của tuyển Việt Nam trẻ trung kể từ khi HLV Philippe Troussier dẫn dắt.

Từ phút 45 trở đi, HLV Hajime Moriyasu phải thay đủ 5 người, bao gồm các quân bài chiến lược như Ritsu Doan hay Takefusa Kubo, để giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua vòng bảng. Phía trước thầy trò HLV Troussier là 2 trận gặp Indonesia và Iraq.