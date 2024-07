Phan Quốc Việt được đề nghị giảm án

Khởi tố 10 bị can vụ nguyên Chủ tịch Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng

Thông tin của Công an Đồng Nai tại Kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan vụ lừa đảo bằng công nghệ cao với số tiền hơn 171 tỷ đồng tại huyện Nhơn Trạch, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ.