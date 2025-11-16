Phẫn nộ nhìn du khách bắt heo để chụp ảnh selfie ở Anh

Du khách tại Công viên Quốc gia New Forest (Anh) bị chỉ trích khi liên tục áp sát hơn 600 con heo thả rông để chụp selfie đăng mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng địa phương.

Không ít lần du khách nhảy xuống xe, cố đuổi theo và dồn heo vào một góc để chụp ảnh. Ảnh: Steve Laycock.

Mùa thu năm nay, khoảng 600 con heo bản địa được thả vào rừng theo truyền thống "pannage" (chăn thả heo trong rừng). Chúng len lỏi qua các bụi rậm, ăn sạch hạt dẻ và sồi rụng - những loại quả có thể gây độc cho gia súc và ngựa trong công viên. Hình ảnh đàn heo thong thả dạo chơi giữa rừng vàng lá đỏ trở thành nét đặc trưng mùa thu của New Forest, thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh.

Tuy nhiên, nhiều người lại chụp ảnh quá đà. Họ dí máy ảnh sát mũi heo chỉ vài centimet, thậm chí ép chúng vào bụi rậm để lấy góc đẹp, Gilly Jones - người vận động bảo vệ động vật tại New Forest chia sẻ với Daily Mail.

"Vấn đề là chúng bị làm phiền liên tục, và tôi nhấn mạnh là liên tục bởi những du khách nghiện chụp heo", Jones nói. Cô từng chứng kiến cảnh nhiều người lao ra khỏi xe, đuổi theo cả bầy heo con trên con đường đông đúc, gây nguy hiểm cho cả người lẫn động vật.

Những chú heo thong dong găm hạt sồi, hạt dẻ vào mùa thu ở Anh. Ảnh: The New Forest, Andrew Matthews.

Đàn heo ở đây gồm nhiều giống bản địa khỏe mạnh như Tamworth, Gloucestershire Old Spot, British Saddleback và Wessex Saddleback. Mùa pannage năm nay kéo dài từ 15/9 đến 4/1/2026 - lâu hơn thường lệ vì lượng quả rụng tăng mạnh. Điều này khiến Jones lo ngại tình trạng "săn ảnh" sẽ tiếp tục trầm trọng hơn.

Cô đã đề nghị các doanh nghiệp ngừng quảng bá hoạt động pannage và gửi kiến nghi lên Verderers Court - cơ quan quản lý của New Forest.

Trong khi đó, Andrew Parry-Norton, Chủ tịch Hiệp hội Những người chăn thả New Forest, cho rằng cho rằng dù du khách cần giữ khoảng cách, người dân cũng phải nhìn nhận rằng công viên quốc gia luôn là điểm hút khách. Ông nhấn mạnh chụp ảnh heo không phạm luật, nhưng cần tuân thủ các nguyên tắc: đứng xa, không chạm vào động vật, không cho ăn, không vuốt ve - và hãy dùng zoom nếu muốn chụp cận cảnh.

"Khách du lịch sẽ luôn đến rừng. Điều chúng tôi yêu cầu là: đừng chạm vào chúng, đừng cho ăn, đừng vuốt ve… Chúng đang làm một công việc rất quan trọng", ông nói.