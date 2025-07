Phạm Lý Đức: 'Không có khán giả, chúng tôi vẫn chơi hết mình'

Trung vệ Phạm Lý Đức khẳng định tinh thần đoàn kết là điểm tựa giúp U23 Việt Nam lội ngược dòng trước U23 Philippines để giành vé vào chung kết U23 Đông Nam Á 2025, bất chấp khán đài vắng tanh.

Lý Đức khẳng định đoàn kết là điểm tựa của U23 Việt Nam. Ảnh: Tâm Minh.

"Có khán giả hay không có khán giả thì chúng tôi vẫn là những người trực tiếp quyết định trận đấu. Đây là một trận cầu cống hiến của cả hai đội. U23 Philippines là tập thể mạnh và đã chơi rất cố gắng. Dù bị dẫn trước, chúng tôi vẫn giữ sự đoàn kết và chiến đấu đến phút cuối cùng", Lý Đức phát biểu sau trận đấu với U23 Philippines chiều 25/7.

Ở trận bán kết diễn ra trên sân vận động gần như không có khán giả, U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn khi để đối thủ chọc thủng lưới trước. Tuy nhiên, với bản lĩnh và tinh thần kiên cường, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã lật ngược thế cờ nhờ các pha lập công của Đình Bắc và Xuân Bắc. Trung vệ Phạm Lý Đức khẳng định tinh thần đoàn kết là yếu tố quan trọng giúp U23 Việt Nam lội ngược dòng thành công trước U23 Philippines với tỷ số 2-1.

Dù thắng trận, hàng công U23 Việt Nam vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, Lý Đức cho rằng các đồng đội chỉ thiếu một chút may mắn: “Có thể do đội thiếu chút may mắn. HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ làm việc thêm với đội về khâu dứt điểm”.

Trung vệ sinh năm 2003 có trận đấu thứ ba liên tiếp đá chính tại giải năm nay và tiếp tục để lại dấu ấn với màn trình diễn chắc chắn ở hàng thủ. Trước trận bán kết, Lý Đức gặp chấn thương cổ chân khi khởi động nhưng đã kịp bình phục để góp mặt trong đội hình xuất phát. Anh cũng từng ghi bàn ở vòng bảng và đang là một trong những nhân tố nổi bật nhất nơi hàng thủ U23 Việt Nam.

Đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa chủ nhà U23 Indonesia và U23 Thái Lan diễn ra tối nay.