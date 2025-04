Phạm Lý Đức có thể lỡ hẹn với tuyển Việt Nam

Trung vệ Phạm Lý Đức dính chấn thương trong trận tứ kết Cúp Quốc gia giữa HAGL và Thể Công Viettel trên sân Mỹ Đình hôm 30/3. Anh bị thương ở đầu gối trái và phải rời sân bằng cáng.

Ban đầu, đội ngũ y tế của đội bóng phố núi dự đoán Lý Đức chỉ cần khoảng một tháng để hồi phục. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, trung vệ sinh năm 2002 bị tổn thương dây chằng trong đầu gối trái, nghiêm trọng hơn chẩn đoán lúc đầu. Điều này khiến quá trình hồi phục của Lý Đức mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Những hình ảnh mới nhất do HAGL đăng tải trên fanpage cho thấy Lý Đức vẫn đang tập phục hồi tại phòng vật lý trị liệu của đội bóng. Dù đã có thể chạy nhẹ, anh chưa thể tham gia tập luyện với giáo án chung cùng đồng đội. Trước khi trở lại Pleiku, cầu thủ này có hai tuần tập hồi phục cùng bác sĩ của đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, thời gian chính thức để Lý Đức trở lại sân cỏ vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, đợt tập trung FIFA Days tháng 6 đang đến gần. Nếu trong hai tuần tới trung vệ này chưa kịp bình phục hoàn toàn, anh có thể bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam hoặc U22 Việt Nam.

