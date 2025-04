Pha hỏng ăn phơi bày vấn đề của Foden

Trong thế giới bóng đá, những tài năng xuất sắc luôn phải đối mặt với không ít áp lực. Ngoài kỳ vọng từ người hâm mộ và đồng đội, chính bản thân các cầu thủ cũng tự đặt ra những yêu cầu cao về phong độ và thành tích.

Phil Foden, một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Anh và Manchester City, đang trải qua một mùa giải đầy thử thách. Sau những thành công rực rỡ, Foden hiện phải đối mặt với nỗi lo về phong độ, tinh thần và cả sức khỏe trong mùa giải 2024/25.

Trận derby Manchester gần đây tại Old Trafford cho thấy rõ sự mệt mỏi của Foden. Trái ngược với hình ảnh một cầu thủ xuất sắc mà người hâm mộ biết đến, anh lại có vẻ như đang gánh vác cả thế giới trên vai.

Trong một tình huống khá thuận lợi để mở tỷ số cho Manchester City, Foden vấp ngã khi chuẩn bị dứt điểm từ cự ly chỉ khoảng tám mét. Một cơ hội rõ ràng bị bỏ lỡ trong trận đấu quan trọng, và khoảnh khắc ấy phản ánh sự khó khăn mà ngôi sao người Anh đang trải qua trong suốt mùa giải này.

Foden luôn là một cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Tốc độ, khả năng đi bóng và tư duy chiến thuật sắc bén giúp anh trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu.

Tuy nhiên, trong trận derby Manchester hôm 6/4, những phẩm chất ấy không thể hiện rõ. Các đồng đội của Foden, những người thân thuộc với anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ, dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi và thiếu tự tin trong từng bước chạy của cầu thủ. Dường như Foden đang vật lộn với chính mình, và tâm lý bất ổn khiến mọi động tác trở nên thiếu chính xác và thiếu sự quyết đoán.

Sau tình huống phung phí cơ hội trong trận derby Manchester, chỉ mười phút sau, Foden buộc phải rời sân nhường chỗ cho một đồng đội khác. Vẻ mặt thất vọng của anh là minh chứng cho một tâm trạng không thể giấu được, khi phải đối mặt với cảm giác bất lực trong một trận đấu mà mình luôn được kỳ vọng. Việc Foden rời sân cũng là dấu hiệu rõ ràng về một mùa giải đầy khó khăn mà bản thân đang trải qua.

Mặc dù phong độ không ổn định, Foden vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Pep Guardiola. Ông luôn khẳng định niềm tin vào tài năng và khả năng phục hồi của học trò, nhưng sự thiếu ổn định trong phong độ của anh ảnh hưởng lớn đến Manchester City. Đội bóng này không thể tìm lại được hình ảnh mạnh mẽ và quyết đoán như những mùa giải trước.

Foden để mất bóng 14 lần trong trận derby và chỉ hoàn thành 61% số đường chuyền. Anh cũng không thực hiện thành công pha đi bóng nào, điều mà trước đây là sở trường. Phong độ này không chỉ làm giảm hiệu quả cá nhân mà còn làm lộ rõ sự thiếu kết nối giữa các cầu thủ trong đội.

Mùa giải trước, Foden là một trong những cầu thủ xuất sắc Premier League, mang đến sự sáng tạo và khả năng tạo đột biến cho Manchester City. Tuy nhiên, mùa này lại là một câu chuyện khác. Anh không còn là chính mình.

Những pha đi bóng, những cú sút chính xác và sự sáng tạo tuyệt vời của Foden không còn xuất hiện. Anh thừa nhận rằng mình gặp phải vấn đề về tinh thần, và cảm thấy mệt mỏi ngay từ đầu mùa giải. Đây là điều hiếm khi xảy ra đối với một cầu thủ tràn đầy nhiệt huyết như Foden.

Bên cạnh đó, Foden cũng trải qua một căn bệnh bí ẩn khiến bản thân phải vắng mặt trong một tháng. Điều này càng khiến tình trạng của anh thêm phức tạp. Những khó khăn về thể lực và tinh thần đã khiến Foden không thể duy trì được phong độ cao, điều mà bản thân vốn làm rất tốt trong những mùa giải trước.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến Foden mà còn tạo ra sự bất ổn trong đội hình của Manchester City. Tuy vậy, Guardiola vẫn giữ vững niềm tin rằng Foden sẽ vượt qua thử thách này. Ông tin rằng cầu thủ này sẽ nhanh chóng phục hồi và trở lại với phong độ cao nhất, bởi Foden sở hữu tài năng và bản lĩnh cần thiết.

Không chỉ Guardiola, các đồng đội như Kevin De Bruyne và Erling Haaland cũng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ và niềm tin vào khả năng hồi phục của Foden. Tinh thần đoàn kết trong đội là điều không thể thiếu trong những lúc khó khăn. Những lời động viên từ các đồng đội tiếp thêm sức mạnh cho Foden, giúp anh hiểu rằng anh không phải đối mặt với thử thách một mình.

Dù mùa giải này chưa hề dễ dàng, Foden chắc chắn sẽ sớm tìm lại phong độ và sự tự tin vốn có. Tài năng bẩm sinh và sự kiên cường sẽ là yếu tố giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Foden không chỉ là cầu thủ của Manchester City mà còn là biểu tượng của thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Anh. Anh chứng minh được khả năng và đẳng cấp của mình qua những màn trình diễn ấn tượng, và không ai nghi ngờ rằng Foden sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai.

Dù mùa giải này có nhiều thử thách, Foden vẫn là niềm hy vọng lớn lao của Manchester City. Những khó khăn hiện tại chỉ là một phần trong hành trình dài, và chắc chắn, Foden sẽ sớm tìm lại chính mình, tiếp tục bước trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình.

