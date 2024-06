Phá đường dây lừa bán tượng cổ giả, chiếm đoạt tiền tỷ

Các đối tượng tìm mua pho tượng đồng với giá 1-1,5 triệu đồng, sau đó tự chế để ngụy tạo thành “đồ cổ” để bán với giá cao. Bằng thủ đoạn tinh vi, chúng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an huyện Nghi Lộc vừa phá chuyên án, bước đầu bắt giữ một đối tượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới dưới hình thức lừa bán các tượng cổ cho người dân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Xác định đây là phương thức lừa đảo mới, thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng niềm tin tôn giáo của các bị hại làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự, công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Võ Văn Kiên. Ảnh. Công an Nghệ An.

Giữa tháng 4/2024, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của một phụ nữ trú trên địa bàn về việc có 2 người đàn ông lạ mặt đã chủ động tiếp xúc và giới thiệu đào được các tượng cổ, sau đó bán lại cho chị với số tiền 177 triệu đồng.

Tiếp nhận đơn tố giác, lực lượng chức năng xác định được 2 đối tượng trên gồm: Võ Văn Kiên (SN 1990, trú tại thị xã Trảng Bàng) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1991, trú huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Đây cũng là các đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán các tượng giả cổ mà Công an huyện Nghi Lộc đang xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngay sau đó, Ban chuyên án đã cử các tổ công tác vào tỉnh Tây Ninh để xác minh. Tuy nhiên, việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng di chuyển và lẩn trốn, thường xuyên thay đổi số điện thoại, cách thức liên lạc.

Ngày 30/5, tại thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh), Ban chuyên án phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng Võ Văn Kiên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng đã thu giữ 9 pho tượng bằng đồng, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay đã cùng với Nguyễn Chí Tâm bàn bạc, thống nhất tìm mua các pho tượng đồng với giá 1-1,5 triệu đồng, tự chế tác thêm các chữ để ngụy tạo nguồn gốc tượng là “đồ cổ”, làm bằng vàng, bạc có giá thành cao; rồi tìm tới người có nhu cầu để lừa bán lại với giá 15-20 triệu đồng/tượng.

Bằng phương thức, thủ đoạn lừa đảo như trên, các đối tượng đã đi đến nhiều tỉnh, thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số tiền chiếm đoạt được của nhiều bị hại lên tới khoảng 2 tỷ đồng . Trong đó đối tượng thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt 177 triệu đồng của một người dân tại huyện Nghi Lộc vào giữa tháng 4/2024.