Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 10 tỷ mỗi tháng

Thuận cùng đồng bọn sử dụng các tài khoản cá độ bóng đá theo website cá cược để thu hút người chơi. Công an xác định mỗi tháng đường dây này giao dịch khoảng 10 tỷ đồng tiền cá cược.

Ngày 16/7, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Dương Tấn Thuận (SN 1990, trú tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Cùng vụ, cơ quan điều tra cũng tạm giữ hình sự 7 người khác có độ tuổi từ 34 đến 49, trú tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP.HCM.

Đối tượng cầm đầu Dương Tấn Thuận.

Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm 2024 đến nay, Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 - 10.000 điểm (mỗi điểm tương ứng 20.000, 50.000, 100.000 đồng, do tự thỏa thuận) rồi giao cho “chân rết” cấp dưới quản lý.

Từ các tài khoản Agent, nhóm của Thuận chia thành nhiều tài khoản Member (trực tiếp đánh bạc) cho người có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. Công an xác định Thuận đã cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua website cá cược Bong88. Đường dây này có quy mô 15 đại lý Agent và khoảng 70 tài khoản Member, với tổng số tiền trung bình mỗi tháng khoảng 10 tỷ đồng .

Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, Thuận cùng “chân rết” sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ thanh toán tiền thắng thua; liên lạc bằng các tài khoản mạng xã hội. Trong thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2024 và Copa America, các đối tượng sẽ thường xuyên di chuyển, liên tục thay đổi chỗ. Đây là đường dây đánh bạc đã hoạt động trong thời gian dài ở nhiều tỉnh, thành; các đối tượng quen biết nhau, tham gia cá cược dưới hình thức tín chấp (thanh toán tiền vào thứ 2 hằng tuần).

Các đối tượng trong đường dây bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Từ trinh sát, ngày 4/7, Công an TP. Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh huy động 30 cán bộ chiến sĩ chia thành 3 mũi công tác vào Quảng Ngãi, Lâm Đồng và TP.HCM, đồng loạt bắt Thuận cùng đồng bọn; thu giữ 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng ban đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Công an Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.