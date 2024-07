Phá đường dây cá độ bóng đá EURO tiền tỷ hoạt động liên tỉnh

Hồ Xuân Hòa (đối tượng cầm đầu, quê huyện Yên Thành, Nghệ An) sử dụng tài khoản tổng đại lý để cấp các tài khoản cá độ nhỏ cho người chơi. Để tránh sự phát hiện của công an, Hòa chỉ cấp tài khoản cho người quen biết và có tiền.

Ngày 11/7, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động liên tỉnh. Qua đó đồng loạt bắt giữ 18 đối tượng ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai.

Trước đó, Công an thành phố Vinh phát hiện đối tượng Hồ Xuân Hòa (SN 1989, thường trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lợi dụng việc đang diễn ra vòng chung kết EURO 2024, nên đã tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc qua mạng Internet. Đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp và có nhiều mánh khóe đối phó với cơ quan chức năng.

Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ Hồ Xuân Hòa.

Để tránh sự phát hiện của công an, Hồ Xuân Hòa gắn mác về thăm quê ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An), nhưng thực chất lại tổ chức cho các con bạc cá độ các trận đấu diễn ra tại vòng chung kết EURO 2024.

Cụ thể, Hòa sử dụng tài khoản Tổng đại lý cá độ để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại tại thành phố Vinh, huyện Đô Lương, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) và các tỉnh Thanh Hóa, Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai. Để tránh sự phát hiện của công an, Hòa chỉ cấp tài khoản cá độ cho những người mình quen biết và có tiền. Tất cả giao dịch cá độ đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh.

18 đối tượng bị công an bắt giữ.

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, ngày 2/7, Công an thành phố Vinh đã đồng loạt bắt giữ 18 đối tượng tại các địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Xuân Hòa; Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986), Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Trương Văn Thiện (SN 1981), Nguyễn Bá Tuấn (SN 1994), cùng trú tại TP.HCM; Chu Văn Nga (SN 1982), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Trần Ngọc Châu (SN 1976), Lê Văn Thường (SN 1979), cùng trú tại tỉnh Bình Dương; Cao Tiến Đức (SN 2003), Cao Xuân Bình (SN 1980); Trần Văn Hoàng (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Nghệ An; Lê Văn Quý (SN 1993), Mai Văn Trường (SN 1990), Lê Xuân Sang (SN 1999), Lê Huy Tuấn (SN 1987), La Đức Hoàn (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Huy Cường (SN 1993, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ 18 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc khác.

Bước đầu, Công an thành phố Vinh làm rõ trong ngày 1/7 diễn ra EURO 2024, đối tượng Hồ Xuân Hòa đã tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được Công an thành phố Vinh điều tra mở rộng.