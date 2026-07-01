Pernod Ricard Việt Nam hướng đến trải nghiệm cân bằng, có trách nhiệm

Nhịp sống hiện đại cùng các hoạt động giao lưu, giải trí sôi động khiến việc tận hưởng những khoảnh khắc kết nối trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người Việt.

Song song đó, xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm, khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc cân bằng giữa trải nghiệm và sức khỏe. Từ góc nhìn này, Pernod Ricard Việt Nam mang chiến dịch toàn cầu “Drink More Water” đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế đầu tiên tại TP.HCM. Sáng kiến hướng đến việc khuyến khích một thói quen đơn giản nhưng ý nghĩa: Uống nước xen kẽ khi thưởng thức đồ uống có cồn, góp phần giúp mỗi cuộc gặp gỡ trở nên trọn vẹn và có trách nhiệm hơn.

Thay đổi nhỏ cho trải nghiệm trọn vẹn hơn

Khi các không gian như nhà hàng, quán bar hay sự kiện tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người tiêu dùng, việc xây dựng những thói quen tích cực trong trải nghiệm thưởng thức cũng ngày càng được quan tâm.

Pernod Ricard Việt Nam mang chiến dịch “Drink More Water” đến Việt Nam.

Với “Drink More Water”, Pernod Ricard Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp này thông qua những trải nghiệm gần gũi và dễ thực hành, bao gồm nước uống được phục vụ song hành đồ uống, các điểm tương tác trực quan giúp truyền tải thông điệp thưởng thức có trách nhiệm, những hoạt động chia sẻ, kết nối trực tiếp với người tham dự.

Thay vì thay đổi trải nghiệm, sáng kiến khuyến khích người dùng xen kẽ uống nước trong suốt quá trình thưởng thức đồ uống có cồn, giúp duy trì sự tỉnh táo, điều tiết nhịp độ và góp phần nâng cao an toàn trong các cuộc gặp gỡ.

Chia sẻ về chiến dịch, ông Olivier Fages, Tổng giám đốc Pernod Ricard Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi tin những thay đổi đơn giản có thể tạo ra khác biệt lớn. ‘Drink More Water’ khuyến khích mọi người tận hưởng những khoảnh khắc kết nối theo cách có trách nhiệm hơn mà không làm mất đi niềm vui”.

Chiến dịch tiếp cận hàng trăm triệu người trên thế giới và duy trì sức ảnh hưởng tại Việt Nam.

Hiện nay, “Drink More Water” đã được triển khai tại hơn 60 quốc gia trên thế giới và tiếp cận hàng trăm triệu người. Tại Việt Nam, chiến dịch trên nền tảng số đã ghi nhận khoảng 2,5 triệu lượt tiếp cận và đang tiếp tục được mở rộng thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Khi thiết kế khuyến khích thưởng thức có trách nhiệm

Tiếp nối “Drink More Water”, Pernod Ricard cũng đang chuẩn bị giới thiệu đến Việt Nam sáng kiến toàn cầu “SplitDrinks”. Điểm nổi bật của “SplitDrinks” nằm ở thiết kế chiếc ly được chia thành hai ngăn riêng biệt: Một bên dành cho cocktail và một bên dành cho nước. Thiết kế này tạo nên một nhịp thưởng thức tự nhiên, giúp người dùng dễ dàng luân phiên giữa đồ uống có cồn và nước mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

Thiết kế độc đáo của chiếc ly thuộc chiến dịch “SplitDrinks”.

Không chỉ mang tính thẩm mỹ, “SplitDrinks” còn hướng đến việc đưa thông điệp uống có trách nhiệm trở thành một phần tự nhiên trong văn hóa thưởng thức hiện đại.

Bà Trịnh Thị Vân Giang, Giám đốc Đối Ngoại, Phát triển bền vững và Truyền thông, Pernod Ricard Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi mong muốn việc uống có trách nhiệm không chỉ là một thông điệp, mà trở thành trải nghiệm tự nhiên, dễ thấy và dễ thực hành”. “SplitDrinks” dự kiến được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

“Drink More Water” và “SplitDrinks” là một phần trong định hướng phát triển bền vững của Pernod Ricard với triết lý “Good Times from a Good Place”, hướng đến việc thúc đẩy những trải nghiệm thưởng thức tích cực, có trách nhiệm. Thông qua các sáng kiến này, Pernod Ricard Việt Nam kỳ vọng góp phần lan tỏa thói quen thưởng thức cân bằng và có trách nhiệm; đồng hành các đối tác trong hệ sinh thái tiêu dùng tại chỗ (on-trade) nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng; khuyến khích những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi thông qua các giải pháp gần gũi, dễ áp dụng trong đời sống.

Độc giả truy cập tại đây để tìm hiểu thêm về chiến dịch “Drink More Water”.

*) Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.