Ôtô lao xuống hồ ở Đồng Nai, 2 người đến nhận

Các lực lượng chức năng TP Đồng Nai trục vớt một xe du lịch không may rơi xuống hồ Ông Sỹ, phường Trị An.

Chiều 15/11, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã trục vớt ôtô màu trắng, biển số Khánh Hòa lao xuống hồ Ông Sỹ, ven đường ĐT 761, phường Trị An.

Trước đó, khoảng 7h15 cùng ngày, người dân phát hiện chiếc ôtô nằm dưới hồ Ông Sỹ, thuộc tổ 25, khu phố Mã Đà, nên trình báo công an.

Hiện trường trục vớt chiếc xe hơi không may rớt xuống hồ Ông Sỹ. Ảnh: Công an phường Trị An.

Công an phường Trị An phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Xe cẩu được huy động để trục vớt phương tiện.

Trong quá trình xử lý hiện trường, ông T. (43 tuổi, quê Khánh Hòa) cùng một phụ nữ 41 tuổi, ngụ TP.HCM, đến nhận là chủ xe. Hai người cho biết ôtô bị mất lái nên lao xuống hồ.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Công an phường Trị An đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và các tình tiết liên quan.