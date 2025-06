Ôtô lao vào nhà dân, 3 người thương vong

Đại tá Lê Quang Nhân giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định

Bộ Công an công bố quyết định điều động Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.