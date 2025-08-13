Ôtô đỗ ven đường nứt vỡ kính, nghi do bị bắn

Hai ôtô của người dân đỗ ven đường trước cửa nhà tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh bị nứt vỡ kính, nghi do kẻ xấu bắn đạn.

Thông tin với PV Báo Điện tử VTC News tối 12/8, ông Nguyễn Quang Luyến (trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) bức xúc cho biết, ôtô của gia đình bất ngờ bị hư hại phần kính, nghi do kẻ xấu bắn đạn.

Phần kính lái phía trước xe của ông Luyến có vết thủng nghi do bị kẻ xấu bắn đạn. Ảnh: NVCC.

Theo ông Luyến, sáng 9/8, sau khi ngủ dậy ông kiểm tra và phát hiện ôtô của gia đình đỗ trước cửa nhà trên đường Lê Hoàn bị vỡ phần kính lái và cửa sổ trời. Thiệt hại chi phí sửa chữa ước tính hàng chục triệu đồng.

Phần kính lái có vết thủng nghi do bị súng bắn, nhưng tài sản bên trong xe còn nguyên vẹn. Đáng nói, ngày 10/8, chiếc ôtô màu đỏ của nhà hàng xóm gần đó cũng bị hư hại phần kính phía sau và cũng có vết thủng giống như bị bắn đạn.

Phần cửa sổ trời của xe cũng bị thủng lỗ lớn và có nhiều vết nứt. Ảnh: NVCC.

Ông Luyến sau đó đã trình báo sự việc đến cơ quan công an địa phương.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện một đầu đạn ở bên dưới gầm ôtô của ông Luyến.

“Ôtô của gia đình tôi vẫn đỗ trước cửa nhà lâu nay và chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì với ai trong cuộc sống, nhiều khả năng có ai đó nghịch dại”, ông Luyến đặt nghi vấn.

Phần kính sau của chiếc xe hàng xóm nhà ông Luyến cũng bị hư hại và có vết thủng giống vết đạn. Ảnh: NVCC.

Thông tin thêm về sự việc, ông Đào Tất Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Gai cho biết, cơ quan công an đang khẩn trương rà soát, tập trung trích xuất lại camera an ninh khu vực và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, trước mắt vẫn chưa có kết quả cụ thể.

“May mắn khi xảy ra sự việc không có ai ở bên trong xe nên không có thiệt hại về người và tài sản bên trong các xe cũng không bị mất mát gì, công an đang tập trung rà soát xem có phải bị bắn đạn hay bị kẻ xấu ném đá”, ông Thắng cho hay.