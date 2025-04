Oscars chấp nhận AI

Đứng trước làn sóng tranh cãi về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh, Oscars đã có thông báo chính thức về việc đánh giá tác phẩm.

AI không giúp đỡ cũng không ảnh hưởng gỉ đến quá trình chọn phim trao giải. Ảnh: Digitaltrends.

Ngày 21/4, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ chính thức chấp nhận việc sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quá trình làm phim. Đây là đơn vị đứng sau giải thưởng Oscars.

“Trí tuệ nhân tạo tạo sinh và công cụ kỹ thuật số khác được sử dụng trong quá trình làm phim. Những phần mềm này không hỗ trợ hay cản trở khả năng được đề cử", tổ chức này cho biết. Tuy nhiên, họ vẫn đánh giá cao tác phẩm sáng tạo được thực hiện phần lớn bởi con người.

Viện Hàn lâm và các phân nhánh sẽ đánh giá “dựa trên mức độ con người đóng vai trò trung tâm trong quá trình sáng tạo khi lựa chọn bộ phim để trao giải”. Điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm cuối cùng.

Hollywood đã sử dụng AI từ lâu. Ví dụ, nhiều nhà làm phim sử dụng Axle AI để nhận diện khuôn mặt, phát hiện cảnh quay, tạo bản chép lời. Strada AI hỗ trợ tổ chức tệp, chỉnh sửa từ xa. Các cảnh hành đồng trong Ngày tàn của đế quốc của Alex Garland cũng được dùng AI của DJI để khoá nét.

Những giải pháp AI thường không đóng góp trực tiếp tạo ra nội dung cốt lõi, như hình ảnh bối cảnh hay giọng nói. Ví dụ Twelve Labs cung cấp phương pháp nhận diện cảnh quay, trong khi Luma AI hỗ trợ dựng cảnh trong không gian 3D.

Tuy nhiên, hiện có nhiều tranh cãi xoay quanh việc sử dụng AI trong điện ảnh. The Brutalist, một bộ phim sử thi về người nhập cư, được đề cử tới 10 tượng vàng, được cho rằng đã sử dụng công nghệ này để làm nổi bật âm ngữ Hungary.

Một số bộ phim được đề cử khác, bao gồm Emilia Pérez và Dune: Phần Hai, cũng đã sử dụng các phần mềm AI để tăng cường hiệu ứng. Nhà làm phim dùng AI Runaway trong bom tấn Everything Everywhere All at Once.

James Cameron nhận giải Oscar cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc từ bộ phim Titanic. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, James Cameron, đạo diễn của Titanic, Avatar, đã gia nhập hội đồng quản trị của start-up Stability AI.

Năm 2024, Hollywood đã vấp phải làn sóng biểu tình do công đoàn SAG-AFTRA dẫn đầu, nhằm đấu tranh cho quyền lợi công bằng liên quan đến hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ trong thời đại AI. Một thỏa thuận được ký kết vào cuối năm ngoái để đảm bảo các nghệ sĩ được trả thù lao xứng đáng.

Chatbot mạnh mẽ như ChatGPT hay Gemini đã có thể viết một kịch bản phim. Google Imagen, MidJourney tạo hình ảnh bằng một câu lệnh. Ngoài ra, công cụ như Sora của OpenAI hay Veo từ Google đã tạo ra được các đoạn clip chân thực, đậm tính điện ảnh.

Theo Digitaltrends, video do AI tạo ra đồng nghĩa với việc một hay nhiều nghệ sĩ thực thụ có thể mất việc. Điều tương tự cũng xảy ra với các diễn viên về giọng nói và lồng tiếng.

Làn sóng phản đối AI vẫn còn khá gay gắt. Marvel từng bị chỉ trích dữ dội khi sử dụng hình ảnh tạo bởi AI trong phần mở đầu của loạt phim Secret Invasion. Trong khi đó, nữ diễn viên Demi Moore, được đề cử cho vai diễn trong The Substance, đã phải gỡ hình ảnh dùng AI tạo sinh chú chó của mình.

“Tôi đã không nhận ra rằng việc chia sẻ hình ảnh này, lại thể hiện sự thiếu tôn trọng đến vậy đối với các nghệ sĩ và nhà sáng tạo trên thế giới”, cô viết trong bài đăng thay thế.