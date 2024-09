Oscar rời Trung Quốc

"Tôi yêu Thượng Hải nhưng nơi này quá xa quê hương. Chúng tôi đã gắn bó với thành phố này 7 hoặc 8 năm. Tôi không thể mãi ở đây được", China Daily dẫn lời Oscar. "Mẹ tôi ngày càng già đi, các chị gái tôi đang sinh con. Tôi muốn ở gần nhà hơn. Không nơi nào tôi đến giống với Trung Quốc, chắc chắn như vậy".

"Tôi chưa từng trải nghiệm nơi nào như Trung Quốc. Chất lượng cuộc sống ở đây là độc nhất trên thế giới. Các con tôi đi học và về nhà bằng xe buýt mà không phải lo lắng về an ninh. Chúng tôi có thể ra ngoài thoải mái vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng, và tới bất cứ đâu mà không có chuyện gì xảy ra. Ở đây chẳng có tệ nạn. Chỉ những ai ở đây, sống ở đây mới hiểu được cảm giác đó. Một thế giới quá khác biệt", Oscar nói tiếp.

Cựu tiền vệ Chelsea thừa nhận anh và vợ sẽ sớm có quyết định cho tương lai. Một số đội bóng ở quê nhà Brazil được cho là đã bắt đầu liên hệ Oscar. "Tôi yêu Shanghai Port. Khi hợp đồng hiện tại kết thúc, tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với câu lạc bộ", cầu thủ 33 tuổi kết luận.

Mùa này, Oscar tiếp tục chơi hay khi ghi 11 bàn và có thêm 17 kiến tạo sau 24 lần ra sân ở giải VĐQG Trung Quốc. Phong độ ấn tượng của Oscar giúp Shanghai Port dẫn đầu bảng xếp hạng với 66 điểm sau 25 vòng, hơn Shanghai Shenhua 1 điểm.

Trong bối cảnh Shanghai Port không còn đầu tư mạnh như những năm trước, Oscar trở thành điểm sáng lớn của CLB khi quyết định thi đấu đến hết hợp đồng vào tháng 12/2024. Hồi đầu mùa, Oscar cân nhắc chia tay bóng đá Trung Quốc nhưng cuối cùng vẫn ở lại.

Năm 2017, Oscar gia nhập CLB Shanghai Port từ Chelsea với mức phí 70 triệu USD , là thương vụ chuyển nhượng gây sốc đối với nhiều người thời điểm đó. Sau bảy năm, tương đương 135 tuần khoác áo đội bóng thành phố Thượng Hải, Oscar thu về 192 triệu USD tiền lương.

