Ông Vũ Hải Quân giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

Sáng 8/4, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước khi giữ vai trò quản lý tại Bộ KH&CN, ông Vũ Hải Quân là Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, Quốc hội khóa XVI đã chính thức phê chuẩn ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Vũ Hải Quân sinh năm 1974, quê quán xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin.

Ông Vũ Hải Quân từng là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 1996-2001. Sau khi hoàn tất các chương trình tiến sĩ và sau tiến sĩ, ông về nước và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, nổi bật là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC và Trưởng phòng Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab).

Giai đoạn 2012–2017, ông Vũ Hải Quân là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Từ năm 2017, ông giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 1/2021-9/2025, ông Vũ Hải Quân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng thời giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngày 3/9/2025, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Hải Quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN.

Hiện nay, lãnh đạo Bộ KH&CN có Bộ trưởng Vũ Hải Quân và 4 Thứ trưởng: Bùi Hoàng Phương, Phạm Đức Long, Lê Xuân Định và Hoàng Minh.