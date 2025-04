Ông Trump ủng hộ Bộ trưởng Hegseth trước áp lực từ chức

Ngày 21/4, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nêu quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau vụ lộ thông tin trên nhóm chat lần thứ hai.

Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump vẫn thể hiện quan điểm ủng hộ đối với Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Pete Hegseth. Trong khi đó, Bộ trưởng Hegseth cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Trump để cùng ‘tiếp tục chiến đấu đến cùng”.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng cho biết không có thông tin mật nào được chia sẻ trong các cuộc trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin Signal.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều quan điểm và ý kiến cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cần từ chức để chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

Việc để rò rỉ kế hoạch tác chiến trên một ứng dụng chat đã đẩy Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Pete Hegseth vào một tình thế khó khăn mới. Ảnh: THX/TTXVN.

Trước đó, tờ New York Times dẫn 4 nguồn thạo tin tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chia sẻ chi tiết các cuộc tấn công sắp tới ở Yemen vào ngày 15/3 trong một nhóm chat Signal riêng tư gồm vợ, anh trai và luật sư riêng của ông.

Các nguồn tin cho biết, thông tin ông Hegseth chia sẻ trong nhóm chat Signal này bao gồm cả lịch trình bay của tiêm kích F/A-18 Hornet nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Về cơ bản, đây là những kế hoạch tấn công tương tự như nội dung ông đã chia sẻ trong một nhóm chat Signal khác cùng ngày, mà trong đó có sự tham gia vô tình của tổng biên tập tạp chí "The Atlantic" Jeffrey Goldberg.

Bà Jennifer, vợ ông Hegseth, là cựu nhà sản xuất của Fox News và không phải nhân viên Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, bà từng tháp tùng ông trong các chuyến công du nước ngoài và đã bị chỉ trích vì tham dự các cuộc họp nhạy cảm với lãnh đạo nước ngoài cùng chồng.

Anh trai ông Hegseth là Phil, và luật sư riêng Tim Parlatore, cũng làm việc tại Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, hiện chưa rõ vì sao họ lại cần được biết chi tiết về các cuộc tấn công quân sự sắp tới nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Việc lộ ra nhóm chat Signal thứ hai nơi ông Hegseth chia sẻ thông tin quân sự được cho là ở mức “Tối mật” là diễn biến mới nhất khiến năng lực quản lý và khả năng phán đoán của vị Bộ trưởng bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

Khác với nhóm chat có sự tham gia tình cờ của nhà báo Jeffrey Goldberg, nhóm chat vừa bị lộ này do chính ông Hegseth lập ra. Theo các nguồn tin, nhóm có tên "Defense | Team Huddle", được tạo vào tháng 1 (trước khi ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng), bao gồm vợ ông và khoảng một chục người thân cận trong công việc lẫn đời tư. Ông Hegseth đã dùng điện thoại cá nhân, không phải điện thoại công vụ, để truy cập nhóm chat Signal này.

Việc vợ, anh trai và luật sư riêng vẫn có mặt trong nhóm chat này sau khi ông Hegseth nhậm chức Bộ trưởng - dù họ không có lý do chính đáng nào để biết chi tiết về một chiến dịch quân sự đang diễn ra - chắc chắn sẽ làm dấy lên thêm nghi vấn về việc ông tuân thủ các quy tắc bảo mật.

Nhóm chat đầu tiên, bị tờ The Atlantic “phanh phui” hồi tháng 3, do Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz lập ra. Mục đích là để các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Donald Trump – như Phó tổng thống, Giám đốc Tình báo Quốc gia và ông Hegseth – có thể phối hợp cùng các cấp dưới trước các cuộc tấn công của Mỹ.

Ông Waltz đã nhận trách nhiệm về việc vô tình thêm ông Jeffrey Goldberg, tổng biên tập The Atlantic, vào nhóm chat. Ông đặt tên nhóm là "Houthi PC small group" – trong đó "PC" là viết tắt của "Principals Committee" (Ủy ban Nguyên tắc), ám chỉ sự tham gia của các thành viên ủy ban cấp cao này của chính quyền, nơi thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia nhạy cảm và quan trọng nhất.

Theo hai người biết rõ về nhóm chat, ông Hegseth ban đầu tạo nhóm Signal riêng biệt này như một diễn đàn để thảo luận thông tin hành chính hoặc lịch trình thông thường. Những người này cho biết ông Hegseth thường không sử dụng nhóm chat này để thảo luận các hoạt động quân sự nhạy cảm và nhóm không bao gồm các quan chức cấp bộ khác. Ông Hegseth đã chia sẻ thông tin về các cuộc tấn công ở Yemen trong nhóm chat "Defense | Team Huddle" vào khoảng thời gian gần như đồng thời với việc ông đưa các chi tiết tương tự vào nhóm chat Signal kia (nhóm có các quan chức cấp cao của Mỹ và The Atlantic).

Các cuộc tấn công ở Yemen, nhằm trừng phạt nhóm chiến binh Houthi vì đã tấn công các tàu hàng quốc tế đi qua Biển Đỏ, là một trong những cuộc tấn công quân sự lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông Hegseth.

Sau khi The Atlantic tiết lộ rằng ông Hegseth đã sử dụng nhóm Signal của ông Waltz để trao đổi chi tiết về các cuộc tấn công khi chúng đang được tiến hành, chính quyền Trump cho biết lãnh đạo Lầu Năm Góc đã không chia sẻ "kế hoạch chiến tranh" hay bất kỳ thông tin mật nào - một khẳng định bị các chuyên gia an ninh quốc gia nhìn nhận với sự hoài nghi rất lớn.

Nhóm chat Signal "Defense | Team Huddle" cho đến gần đây bao gồm khoảng một chục phụ tá hàng đầu của ông Hegseth, trong đó có Joe Kasper, Chánh văn phòng của ông Hegseth, và ông Parnell, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc. Nhóm chat này cũng bao gồm hai cố vấn cấp cao của ông Hegseth - Dan Caldwell và Darin Selnick - những người bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin trái phép vào tuần trước và đã bị sa thải.