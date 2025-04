Ông Trump sẵn sàng sa thải Chủ tịch Fed bất chấp hậu quả

Nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ không có quyền sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Jerome Powell do khác biệt chính sách, song ông Trump khẳng định sẵn sàng phá vỡ tiền lệ, bất chấp hậu quả.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa thể hiện sự không hài lòng với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell. Ông Trump thậm chí còn đề cập đến việc sa thải ông Powell.

Trong khi nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống không có quyền sa thải ông Powell do khác biệt chính sách, song ông Trump khẳng định sẵn sàng phá vỡ tiền lệ, bất chấp hậu quả.

Ứng viên hàng đầu

Ông Kevin Warsh, cựu thống đốc Fed được cho là ứng cử viên hàng đầu có thể dẫn dắt Fed dưới thời ông Trump, dù là vào cuối nhiệm kỳ của ông Powell (tháng 5/2026) hay sớm hơn.

Ông Warsh từng được xem xét cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai và là ứng viên cho chức Chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Theo hãng CNN, ông Warsh một lần nữa lại nằm trong danh sách ứng viên cho chức Chủ tịch Fed của ông Trump. Trên thực tế, việc bổ nhiệm ông Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính được cho là để mở đường cho việc bổ nhiệm ông Warsh.

Trả lời hãng tin Bloomberg, ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, cho biết chính phủ sẽ bắt đầu phỏng vấn các ứng viên thay thế ông Powell vào mùa Thu. Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Tổng thống Trump có thể khiến ông Powell nghỉ hưu sớm hơn, ông Bessent nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ chính sách tiền tệ.

Ông Warsh là ai?

Ông Warsh, 55 tuổi, từng là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại bộ phận mua bán và sáp nhập của tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Trước đó, ông từng làm trợ lý đặc biệt cho cựu Tổng thống George Bush về chính sách kinh tế và Thư ký điều hành tại Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Cựu Tổng thống Bush đã bổ nhiệm ông Warsh vào Hội đồng Thống đốc Fed năm 2006. Ông Warsh giữ chức vụ này trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, với vai trò là người liên lạc chính với Phố Wall.

Ông Warsh đã từ chức năm 2011 vì phản đối kế hoạch mua 600 tỷ USD trái phiếu để kích thích kinh tế.Gần đây, ông Warsh tư vấn cho nhóm chuyển giao của ông Trump về chính sách kinh tế.

Trên tờ Nhật báo Phố Wall, ông Warsh cùng ông Trump chỉ trích Fed vì để lạm phát tăng mạnh trong và sau đại dịch.Hiện ông Warsh là nghiên cứu viên kinh tế tại Viện nghiên cứu Hoover, học giả thỉnh giảng tại Đại học Stanford. Ông cũng là thành viên hội đồng cố vấn của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ.

Quan điểm của ông Warsh

Ông Warsh cho rằng lạm phát cao những năm gần đây là do chính phủ chi tiêu quá mức và ngân hàng trung ương in quá nhiều tiền. Quan điểm này khác với đa số các nhà kinh tế chính thống, họ cho rằng lạm phát năm 2021 chủ yếu do cú sốc cung cầu từ đại dịch.

Ông Warsh cho rằng Fed nên tránh xa dự đoán liên quan đến chính trị. Ông dẫn chứng biên bản cuộc họp Fed năm ngoái, cho thấy các quan chức lo ngại chính sách của ông Trump có thể làm tăng lạm phát.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business, ông Warsh nhận định nền kinh tế Mỹ đang chuyển đổi sau cuộc chiến thuế quan của ông Trump và cần thời gian để khắc phục khó khăn. Ông Warsh cho rằng lạm phát là do lựa chọn chính sách của Fed và ông Trump cần cắt giảm chi tiêu chính phủ để kiềm chế lạm phát.

Cảnh báo từ Pháp

Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard cảnh báo nếu Tổng thống Donald Trump sa thải ông Powell, uy tín của đồng USD sẽ suy yếu và nền kinh tế Mỹ sẽ gặp bất ổn.

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ La Tribune Dimanche, ông Lombard, cho rằng chính sách thuế quan mạnh tay của ông Trump đã làm tổn hại vị thế của đồng USD trong thời gian dài. Việc sa thải ông Powell sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng này, đặc biệt trên thị trường trái phiếu.

Hậu quả sẽ là chi phí trả nợ tăng cao và nền kinh tế Mỹ bị xáo trộn nghiêm trọng.Hiện vẫn chưa rõ ông Trump muốn ông Powell nghỉ việc ngay lập tức hay chờ đến khi hết nhiệm kỳ. Cố vấn Kinh tế hàng đầu của Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết ông Trump đang xem xét khả năng này.