Ông Trump - Musk mâu thuẫn khiến NASA gặp khó

NASA, Lầu Năm Góc cùng các cơ quan tình báo bị đưa vào thế khó khi phụ thuộc vào SpaceX thời gian qua, nhưng nay Elon Musk lại đe doạ ngừng cung cấp sản phẩm.

Mâu thuẩn giữa ông Trump và Musk đang dần trở nên gay gắt. Ảnh: Reuters.

Elon Musk vừa đe dọa ngừng cho NASA sử dụng tàu vũ trụ Dragon của SpaceX, tập đoàn khai phá không gian của ông, trong một bài viết trên X. Động thái xảy ra giữa lúc cuộc tranh cãi leo thang giữa ông và Tổng thống Mỹ, sau khi ông Trump đe dọa sẽ hủy toàn bộ các hợp đồng liên bang với các công ty của Musk.

Theo Washington Post, xét đến tầm quan trọng của SpaceX trong nhiều chương trình liên bang, việc chấm dứt các mối quan hệ này có thể khiến cả NASA lẫn Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo rơi vào thế bị động.

SpaceX đã trở thành đơn vị có ảnh hưởng lớn trong chương trình không gian của Mỹ. Trong những năm qua, công ty này đã thực hiện phóng những tải trọng nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm các vệ tinh cung cấp cảnh báo tên lửa, liên lạc trên chiến trường và dẫn đường cho vũ khí tấn công chính xác.

“Cách dễ nhất để tiết kiệm hàng tỷ tỷ USD trong ngân sách của chúng ta, là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng chính phủ dành cho Elon”, Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Musk đáp trả ngay sau đó, viết rằng vì điều này, SpaceX “sẽ bắt đầu cho ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon ngay lập tức”.

Tàu con nhộng Dragon của SpaceX là phương tiện vũ trụ duy nhất của Mỹ hiện nay có khả năng đưa các phi hành gia tới và rời khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). NASA đã dựa vào con tàu này từ năm 2020 theo một hợp đồng trị giá 5 tỷ USD với công ty phát triển.

Tàu Dragon không phải là phương tiện duy nhất của SpaceX mà NASA đang phụ thuộc vào. Cơ quan này đang đầu tư 4 tỷ USD vào việc phát triển tên lửa thế hệ mới của hãng, có tên là Starship, với mục tiêu sử dụng để đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trong khuôn khổ chương trình Artemis.

Tại Lầu Năm Góc, hoạt động phóng tên lửa của SpaceX đóng vai trò then chốt trong việc đưa các vệ tinh an ninh quốc gia vào quỹ đạo. Bộ phận vệ tinh quân sự của SpaceX đang xây dựng một chòm sao do thám khổng lồ trên quỹ đạo cho một cơ quan tình báo Mỹ.

Việc cho tàu Dragon ngừng hoạt động có khả năng sẽ làm gián đoạn chương trình ISS, vốn có sự tham gia của hàng chục quốc gia trong khuôn khổ một hiệp định quốc tế đã tồn tại hơn hai thập kỷ, Reuters cho biết. Nhưng hiện chưa rõ quá trình ngừng hoạt động đó sẽ diễn ra nhanh đến mức nào.

Mô phỏng tàu Dragon chở người đầu tiên bay vào vũ trụ. Ảnh: SpaceX.

Năm 2022, SpaceX quyết định dừng sản xuất Dragon, tập trung phát triển Starship như tàu vũ trụ chủ lực và giới hạn đội tàu ở mức bốn chiếc. NASA đã yêu cầu công ty sản xuất thêm do tàu Starliner của Boeing gặp nhiều trục trặc trong quá trình phát triển.

Lực lượng Không gian Mỹ (Space Force) gần đây đã trao cho SpaceX gần 6 tỷ USD hợp đồng phóng tên lửa, nhiều hơn so với United Launch Alliance (5,4 tỷ) và Blue Origin (2,4 tỷ). Khi SpaceX phát triển mạnh mẽ, với số lần phóng tên lửa Falcon 9 vượt xa bất kỳ loại tên lửa nào khác trong lịch sử, công ty này tiếp tục nhận nhiều hợp đồng, bỏ xa đối thủ.

Cuối tuần qua, Trump đã rút đề cử Jared Isaacman khỏi vị trí Giám đốc NASA. Hành động này được cho là nhắm vào Musk khi vị tỷ phú đã từng ủng hộ nhiệt liệt cái tên này. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Isaacman cho rằng mối quan hệ của ông với Musk có thể là lý do khiến ông đánh mất cơ hội.

Hiện tại, tàu vũ trụ Soyuz của Nga là phương tiện duy nhất còn lại ngoài SpaceX có thể đưa phi hành đoàn lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Mỗi tàu Soyuz chở được 3 người, theo cơ chế trao đổi để đảm bảo luôn có cả người Mỹ và Nga trên tàu.

Theo Washington Post, vẫn chưa rõ liệu hợp đồng có cho phép SpaceX ngay lập tức dừng cung cấp tàu Dragon không. Bethany Stevens, phát ngôn viên của NASA, không đề cập đến cách tổ chức sẽ tiếp tục đưa các phi hành gia lên ISS nếu không có SpaceX, chỉ nói rằng sẽ tiếp tục thực hiện tầm nhìn chinh phục không gian của chính phủ.