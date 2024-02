Ông trùm dầu mỏ giàu nhất nước Mỹ chưa biết sẽ tiêu tiền thế nào

Sau thương vụ bán lại công ty, Autry Stephens trở thành ông trùm dầu mỏ giàu nhất nước Mỹ, nhưng ông chưa có kế hoạch làm gì với số tiền của mình.

Autry Stephens, tỷ phú 85 tuổi, đã bán công ty của mình, Endeavour Energy Resources, cho Diamondback Energy vào đầu tuần này. Bloomberg đưa tin thương vụ trị giá 26 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu sẽ đưa Stephens thành ông trùm dầu mỏ giàu nhất nước Mỹ.

Nhưng Stephens tỏ ra miễn cưỡng khi chấp nhận rời khỏi công ty do mình thành lập năm 1979. Ông nói với The Wall Street Journal rằng đưa ra quyết định trên do nhận được chẩn đoán ung thư.

"Tôi sẽ nhớ những con người ở đó. Nó như gia đình nhỏ của tôi", ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Stephens trước đây từng khước từ những lời mời gọi mua lại Endeavour - một trong những công ty dầu khí độc lập lớn cuối cùng của khu vực Permian trù phú phía tây Texas. Nhưng mọi thứ thay đổi khi ông nhận được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Stephens chấp nhận bán lại công ty của mình sau khi nhận chẩn đoán mắc ung thư. Ảnh: mrt.

Ông cho biết không chuyển giao lại công ty cho con gái mình là Lyndal Greth, người nằm trong hội đồng quản trị; con trai ông cũng không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình.

Giờ đây, thỏa thuận với Diamondback Energy - công ty đã đánh bại các nhà thầu tên tuổi khác như ExxonMobil và ConocoPhillips - đã sẵn sàng đưa Endeavour trở thành một thế lực hùng mạnh trong lĩnh vực năng lượng tại Mỹ.

Về phần Stephens, ông nổi tiếng với phong cách khiêm tốn. Ông lái chiếc Toyota Land Cruiser kiểu cũ đi làm và bay tiết kiệm trên hãng hàng không Southwest Airlines. Điều đó phản ánh tuổi thơ bình dị của ông tại một trang trại trồng lạc và dưa hấu ở trung tâm Texas, theo hồ sơ cựu sinh viên Đại học Texas Austin của ông.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ và danh tiếng lừng lẫy, quỹ đạo sự nghiệp của Stephens vẫn tập trung vào mục tiêu ban đầu mà ông đề ra, mà theo như ông nói là "kiếm được mức lương ổn định và nghỉ hưu thoải mái".

Stephens cho rằng thành công của ông là nhờ sự cởi mở với những ý tưởng và công nghệ mới, cũng như chiến lược đã giúp ông sống sót qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 trong khi nhiều nhà khai thác khác ở Mỹ gặp khó khăn.

Khi được Journal hỏi sẽ làm gì với số tiền tỷ USD mới kiếm được, ông trùm nói rằng chưa thực sự nghĩ về điều đó.

Việc bán Endeavour đã đưa Stephens từ vị trí thứ 130 lên vị trí thứ 77 trên danh sách "Bloomberg's Billionaires Index" của Bloomberg. Giá trị tài sản ròng của ông đã tăng thêm 17,5 tỷ USD kể từ thời điểm này năm ngoái.