Ngày 27/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ XXI để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tại đây, ông Hồ Văn Niên - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; giới thiệu ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, để bầu Chủ tịch UBND tỉnh này.

Kết quả, 62/62 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý bầu ông Rah Lan Chung làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh, thay mặt cử tri, tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XII , nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Rah Lan Chung nhấn mạnh, đây là vinh dự cho bản thân và cũng là trách nhiệm lớn lao mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã tin tưởng giao phó. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung cho biết sẽ kế thừa các công việc, những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh; không ngừng nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn pháp luật quy định.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chúc mừng ông Rah Lan Chung đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ quan trọng này.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên mong muốn, với kinh nghiệm trong quá trình công tác tại địa phương, ông Rah Lan Chung sẽ tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, sớm tiếp cận công việc để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phát huy kết quả đã đạt được, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.