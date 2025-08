Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; các Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các cơ quan hữu quan.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1975) tốt nghiệp cử nhân Kinh tế quốc tế, Tiến sỹ Kinh tế học, Cao cấp lý luận chính trị, ông được đào tạo rất bài bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm, năng lực công tác.

Với 11 năm công tác tại Học viện Hành chính quốc gia, từ tháng 6/2013, đồng chí chuyển công tác về Ban Tổ chức Trung ương.

Trải qua các vị trí công tác, ông Nguyễn Thanh Bình luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời, có hiệu quả với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách lớn về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị, nổi bật là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh về sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan tham mưu chiến lược, trong đó nòng cốt là Ban Tổ chức Trung ương trong việc góp phần hoàn thiện quy định của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thời gian vừa qua.

Quá trình này có sự đóng góp của nhiều đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và một trong những đơn vị hàng đầu là Vụ Tổ chức - Điều lệ.

Chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình và tập thể Vụ Tổ chức - Điều lệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian vừa qua, ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khối lượng công việc rất lớn. Trong đó có những nhiệm vụ như: Theo sát tiến trình vận hành tổ chức bộ máy của các cấp ở địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp xã đảm bảo thông suốt; phối hợp rất chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để xử lý triệt để, “từ sớm, từ xa” những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, từ cơ sở; theo sát tiến trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu về công tác chuẩn bị văn kiện của các cấp uỷ bám sát tư duy mới, ghi nhận những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm hay của các địa phương về những vấn đề cụ thể để hoàn thiện văn kiện của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị - “văn kiện đại hội phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra”…

Cùng với đó là hoàn thiện công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu rõ những yêu cầu về nâng cao, nâng tầm chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng hiện nay, đặc biệt là cấp chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên...

Trong quá trình tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục tham mưu góp phần hoàn thiện, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng về tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng, công tác cán bộ thành một hệ thống quy định đồng bộ; để trên cơ sở đó, Chính phủ, Quốc hội phối hợp thể chế hoá thành các quy định của pháp luật đảm bảo đúng phương châm “có vào có ra, có lên có xuống” trong công tác cán bộ; thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Thanh Bình sẽ cùng với tập thể Ban đoàn kết, phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng, giao phó.

Tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ tân Phó trưởng Ban Nguyễn Thanh Bình cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình phát biểu, trân trọng cảm ơn Ban Bí thư đã tin tưởng bổ nhiệm đồng chí đảm nhận vị trí công tác mới.

Đồng thời nhấn mạnh để xứng đáng với sự tín nhiệm, bản thân ông sẽ nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định nguyên tắc, phương châm công tác; phối hợp chặt chẽ, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao với tinh thần tất cả vì công việc, vì nhiệm vụ chung.

