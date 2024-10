Ông Nguyễn Huy Ngọc làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Chiều 18/10, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, với số phiếu tán thành 100% của các đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp, ông Nguyễn Huy Ngọc đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Huy Ngọc (54 tuổi) trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông đang giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh này.

Trước đó, vào ngày 10/7, tại Kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh Phú Thọ, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hồ Đại Dũng.

