Ông Đoàn Minh Huấn làm PGĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 30/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, phân công bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/7/2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng ông Đoàn Minh Huấn, tân Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh ngày 30/6 là ngày lịch sử, khi cả nước tiến hành lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; đồng thời đây cũng là ngày lịch sử của Học viện khi Bộ Chính trị phân công, giao nhiệm vụ cho ông Đoàn Minh Huấn giữ chức vụ Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh ông Đoàn Minh Huấn từng công tác tại Học viện từ năm 1993. Với sự phấn đấu trưởng thành liên tục, ông Đoàn Minh Huấn đã được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và giữ nhiều vị trí công tác trong Đảng.

Trên các môi trường công tác của ông Đoàn Minh Huấn luôn gắn bó với Học viện. Việc ông được bổ nhiệm là sự trở về thành công, thể hiện sự phấn đấu liên tục, nỗ lực và luôn khẳng định mình là cán bộ được trưởng thành từ Học viện.

Ông Đoàn Minh Huấn nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Thường trực Học viện trong bối cảnh Học viện tiến hành tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định 214 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện với quy mô nhiệm vụ lớn hơn rất nhiều.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị ông Đoàn Minh Huấn với kinh nghiệm trưởng thành từ trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn công tác lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục cùng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học và học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện tốt những nhiệm vụ sắp tới của Học viện. Qua đó, đưa Học viện có những bước bứt phá mới, phát triển trở thành Học viện mang bản sắc hiện đại, hội nhập ngang tầm khu vực, thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, các ban Đảng Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực cùng tập thể Ban Giám đốc Học viện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Minh Huấn, sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh; học hàm Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có 10 năm làm giảng viên, sau đó từng giữ các chức vụ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó giám đốc, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Phó tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

