Ông Đỗ Văn Chiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam khóa X

Sáng nay 18/10 tại Hà Nội, phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức trọng thể.

1.052 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp đã tham dự đại hội trong ba ngày làm việc từ 16/10-18/10.

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Đại hội đã nhận được 110 báo cáo tham luận góp ý nội dung của Báo cáo chính trị. Trong số đó có 64 tham luận của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 32 tham luận của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 14 tham luận của cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nội dung các báo cáo tham luận chuẩn bị có chất lượng cao. Nhiều nhận định, đánh giá đã được nghiên cứu tổng kết từ thực tiễn, các kiến nghị, đề xuất cụ thể, có tính thuyết phục, phù hợp với yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Mặt trận. Đã có 74 ý kiến phát biểu tại Đại hội, trong đó: 12 ý kiến phát biểu tham luận trực tiếp tại hội trường; 41 ý kiến phát biểu trực tiếp và 21 ý kiến góp ý bằng văn bản tại 5 Trung tâm thảo luận.

Tại các phiên thảo luận, đại biểu Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, góp phần hoàn thiện các nội dung của Đại hội.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả tham luận, thảo luận; phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Thành Long về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương về công tác phối hợp giữa Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 và ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029; chia tay các vị không tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trước đó, tại phiên làm việc chiều 17/10, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 405 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 72 vị, Ban Thường trực gồm 6 vị; Phó Chủ tịch không chuyên trách gồm 8 vị.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X đã hiệp thương dân chủ cử 67 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khuyết 05 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 4 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa X tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X gồm: Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hiệp thương tín nhiệm cao, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Hội nghị đã hiệp thương dân chủ cử 7 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm cao, hiệp thương dân chủ cử 397 vị tham gia Ủy ban, 67 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, 2 Phó Chủ tịch chuyên trách và 7 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh ý thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm lớn lao của mình, chúng tôi xin hứa: sẽ tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm, làm việc hết mình; khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

"Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cụ, các vị, các đồng chí, của các tổ chức thành viên và những người tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, người Việt Nam ở nước ngoài, để chúng tôi hoàn thành trọng trách được Đại hội tin tưởng giao phó," Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X Chiến khẳng định.

