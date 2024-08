Ông Đỗ Đức Duy làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26/8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970, quê xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông là Thạc sĩ Xây dựng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 15, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.

Tân Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường từng làm giảng viên Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc vào tháng 2/1996.

Hơn 6 năm sau, tháng 4/2002, ông Đỗ Đức Duy được biệt phái tới Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng và lần lượt trải qua các vị trí chuyên viên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Sau đó, ông có gần 3 năm làm Chánh Văn phòng trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng vào tháng 8/2015.

Tháng 2/2017, ông Đỗ Đức Duy được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 9/2020 đến nay, ông Đỗ Đức Duy làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

