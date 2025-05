Ông Biden phân trần về tin giấu bệnh ung thư khi làm tổng thống

Theo NBC News, người này khẳng định cựu tổng thống chưa từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt, cho đến tuần trước. Lần gần nhất ông tầm soát căn bệnh này là hơn một thập kỷ trước.

“Lần kiểm tra PSA cuối cùng được biết đến của cựu Tổng thống Biden là vào năm 2014. Trước hôm 16/5, cựu Tổng thống Biden chưa bao giờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt”, người phát ngôn khẳng định.

Việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt thường bao gồm xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA), xét nghiệm này đo mức độ protein do tuyến tiền liệt sản xuất ra và có thể cho thấy dấu hiệu của bệnh.

Tuy nhiên, xét nghiệm này có tỷ lệ dương tính giả cao, và Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Mỹ không khuyến nghị áp dụng xét nghiệm này cho nam giới từ 70 tuổi trở lên vì họ có nguy cơ tử vong do các bệnh lý khác cao hơn ung thư tuyến tiền liệt.

Ông Biden, năm nay 82 tuổi, đã thực hiện xét nghiệm PSA lần cuối cách đây 11 năm.

Trong những năm gần đây, các bác sĩ ngày càng bắt đầu tầm soát căn bệnh này cho bệnh nhân lớn tuổi. Tổng thống Donald Trump, 78 tuổi, đã được tầm soát PSA gần đây trong năm nay, theo hồ sơ y tế do Nhà Trắng công bố.

Kể từ khi công bố chẩn đoán bệnh vào hôm 18/5, ông Biden đã đối mặt với sự soi xét về việc ông mới mắc bệnh gần đây hay đã mắc nhưng không được phát hiện trong thời gian ông còn làm tổng thống.

Theo các bác sĩ điều trị căn bệnh này, chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn tiến triển như vậy là hiếm nhưng không phải không thể xảy ra. Bệnh của ông Biden đã phát triển đến dạng ác tính, và các chuyên gia y tế cho biết nó có thể điều trị được nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Hôm 19/5, bác sĩ Ezekiel Emanuel, chuyên gia ung thư không trực tiếp điều trị cho ông Biden nhưng từng phục vụ trong nhóm cố vấn về Covid-19 trong giai đoạn chuyển giao quyền lực của ông, cho biết trên chương trình "Morning Joe" của MSNBC rằng căn bệnh này “có khả năng đã phát triển và lan rộng” trong nhiều năm.

Bác sĩ William Dahut, Giám đốc khoa học của Hiệp hội Ung thư Mỹ, nói với NBC News rằng trong trường hợp của cựu Tổng thống Biden, “chúng tôi chắc chắn sẽ cho rằng ông ấy đã mắc ung thư tuyến tiền liệt trong rất nhiều năm”.

Tuy vậy, cũng có trường hợp ngoại lệ - một số bác sĩ cho biết trong những trường hợp hiếm hoi, bệnh nhân có thể phát triển dạng ung thư nguy cơ cao lan rộng nhanh chóng, dữ dội.

Cuối hồi ký Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose (tựa tiếng Việt: Hứa với con, ba nhé) được viết vào năm 2017, khi Joe Biden còn là một chính khách chưa đứng lên bục hào quang nước Mỹ. Cuốn sách là lời tự sự thấm đẫm cảm xúc về khoảng thời gian mà ông vừa đảm nhận vai trò Phó tổng thống Mỹ, vừa đồng hành với Beau Biden trong những tháng ngày cuối cùng người con trai cả chiến đấu với căn bệnh ung thư não.