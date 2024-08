Ồn ào của Kylie Jenner và người đàn ông đẹp trai nhất thế giới

Timothée Chalamet vướng tin đồn ngoại tình sau lưng Kylie Jenner. Báo Hollywood cũng đưa tin nam diễn viên thích kiểm soát, không cho bạn gái ra ngoài nhiều.

Theo The Things, chuyện tình của Kylie Jenner và Timothée Chalamet đang là tâm điểm truyền thông khi có hàng loạt tin đồn tiêu cực bủa vây cặp sao này. Sau khi bị tố trịch thượng và chửi mắng ê-kíp trên phim trường A Complete Unknown, người đàn ông điển trai nhất thế giới vướng nghi vấn qua lại với nhiều phụ nữ sau lưng bạn gái.

Timothée Chalamet bị tố ngoại tình, thích kiểm soát

Nguồn tin Intouch Weekly cho biết trong tiệc sinh nhật lần thứ 27 của Kylie Jenner được tổ chức trên du thuyền hạng sang hồi giữa tháng 8, Timothée Chalamet tranh thủ lúc bạn gái bận bịu tiếp khách đã "săn" một số người đẹp góp mặt trong tiệc. Nguồn tin nói đây không phải lần đầu tài tử hành động như vậy. Trước đó, anh cũng bị tố qua lại với nhiều phụ nữ nóng bỏng.

"Phụ nữ không bao giờ nói không với Timothée và họ hoàn toàn cởi mở với những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không ràng buộc. Kylie không biết rằng Timothée là tay chơi khét tiếng. Phụ nữ chắc chắn luôn nằm trong tầm ngắm của anh ấy", Intouch Weekly viết.

Em gái Kendall Jenner được cho là cảm thấy "bị phản bội và nhục nhã" nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh bởi cô là ngôi sao có sức ảnh hưởng, không thể làm rùm beng mọi chuyện. "Thêm nữa, có thể do Kylie và Timothée chưa từng trực tiếp tuyên bố với truyền thông rằng cả hai đang yêu nhau, nên ở góc độ cá nhân, Timothée cho rằng mình chẳng làm gì sai cả", nguồn tin cho biết thêm.

Timothée Chalamet bị tố "đưa đẩy" với nhiều phụ nữ khác sau lưng Kylie Jenner. Ảnh: Elle.

Trước tin đồn ngoại tình, phía sao phim Call Me by Your Name phủ nhận chuyện nam diễn viên lừa dối bạn gái. Người này nói rằng luôn có những phụ nữ muốn tiếp cận và tìm kiếm mối quan hệ không ràng buộc với Timothée, nhưng tài tử từ chối.

Ồn ào này chưa lắng xuống, The Things đưa tin Chalamet bị tố kiểm soát, không cho bạn gái tiếp xúc nhiều với bạn bè. Trong khi đó, nguồn tin Daily Mail lại khẳng định Kylie chủ động tách khỏi những mối quan hệ ở Hollywood để trở thành người phụ nữ của gia đình.

"Kylie đang biến thành anh trai Rob của cô ấy, người chỉ thích quanh quẩn trong nhà. Đối với Kylie, ngoài công việc kinh doanh, ưu tiên của cô ấy là gia đình, con cái và tất nhiên, cô ấy dành toàn bộ thời gian cho Timothée", tờ báo Anh cho biết.

Chiêu trò của Kylie Jenner?

Kylie và Timothée giữ kín mối quan hệ trên mạng, từ chối chia sẻ về nhau trên truyền thông nhưng thỉnh thoảng vẫn thể hiện tình cảm chốn công cộng. Paparazzi phát hiện lần gần nhất cặp sao đi bên nhau là hồi giữa tháng 8, khi Timothée bước xuống từ máy bay riêng của Kylie.

Cuối tháng 6, cặp sao mặc đồ đơn giản đi xem phim buổi đêm. Theo E!News, đây là lần xuất hiện hiếm hoi của Kylie và Timothée sau nhiều tháng. Từ sau nụ hôn ngọt ngào ở lễ trao giải Quả cầu Vàng đầu năm tới nay, cặp sao không được trông thấy ở bên nhau làm dấy lên tin đồn chia tay. Tuy nhiên nguồn tin thân cận nói cả hai vẫn gắn bó.

"Không có chuyện họ chia tay. Cô ấy cực kỳ hạnh phúc khi ở cạnh Timothée. Kylie chưa bao giờ yêu như thế này trước đây. Gia đình cô ấy cũng quý Timothée. Anh ấy là người kín đáo, luôn ủng hộ bạn gái", một người thân cận tiết lộ với tờ People.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner hẹn hò ở rạp chiếu phim hồi cuối tháng 6. Ảnh: BackGrid.

Kylie và nam diễn viên được tạp chí điện ảnh TC Candler bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới hẹn hò từ đầu năm 2023, sau lần trò chuyện tại show của Jean Paul Gaultier thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Tháng 9/2023, hai người ngầm xác nhận mối quan hệ khi sánh đôi tới xem đêm nhạc của Beyoncé và hôn nhau đắm đuối.

Kể từ đó, Kylie và Timothée xuất hiện thoải mái bên nhau trong nhiều sự kiện, bao gồm giải quần vợt Mỹ Mở rộng, bữa tiệc Saturday Night Live... Có lần, hot girl nổi tiếng hàng đầu mạng xã hội lái xe đến nhà nam diễn viên. Và chỉ một ngày sau đó, họ được bắt gặp hẹn hò bên ngoài nhà hàng. Họ được kể vẫn thường xuyên hẹn hò như những đôi bình thường khác, nấu ăn cùng nhau, đi ăn ngoài, chơi board game và du lịch mỗi khi trống lịch trình.

Sau khi Kylie khẳng định trên Vogue Anh rằng "không muốn chuyện tình cảm bị chú ý", nhiều bình luận chỉ trích đôi này chiêu trò, vì thực tế cách họ hành động hoàn toàn khác. Dân mạng còn soi được Timothée nhiều lần xuất hiện trong các bức ảnh mà bạn gái đăng tải trên tài khoản có hơn 397 triệu người theo dõi.