Olympic Canada xin lỗi

Cảnh sát đã bắt giữ người điều khiển flycam theo dõi buổi tập của đội bóng nữ New Zealand tại Olympic, xác định đó là "một thành viên của đội bóng đá nữ Canada".

Một chiếc flycam (máy bay không người lái) đã do thám buổi tập luyện của đội tuyển bóng đá nữ New Zealand tại Saint-Étienne, Pháp vào hôm 22/7, Ủy ban Olympic New Zealand (NZOC) cho biết trong một tuyên bố vào ngày 23/7.

Đội bóng Ferns đã báo cáo vụ việc với cảnh sát. Người điều khiển chiếc flycam đã bị bắt giữ và được xác định là "một thành viên của đội bóng đá nữ Canada". NZOC đã báo cáo lại sự cố này với đơn vị liêm chính của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và yêu cầu Ủy ban Olympic Canada xem xét lại.

Đội nữ New Zealand (đồng phục trắng) đã báo việc bị flycam theo dõi buổi tập. Ảnh: New York Times.

Ủy ban Olympic Canada (COC) đã đưa ra tuyên bố riêng vào sáng 24/7 tại Paris, làm rõ rằng người điều khiển máy bay không người lái là "thành viên không chính thức của đội hậu cần Bóng đá Canada", nhưng xác nhận rằng nhân viên này "được cho là đã sử dụng máy bay không người lái nhằm ghi hình đội tuyển bóng đá nữ New Zealand trong lúc tập luyện".

COC đã xin lỗi các cầu thủ, liên đoàn và Ủy ban Olympic của New Zealand, nói rằng họ "bị sốc và thất vọng".

"Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến đội tuyển bóng đá nữ New Zealand, đến những cầu thủ bị ảnh hưởng và cả Ủy ban Olympic New Zealand", COC viết trong thông báo.

Vẫn chưa rõ hậu quả có thể xảy ra đối với cáo buộc cố gắng theo dõi buổi tập của một đội khác. COC cho biết họ có kế hoạch thảo luận về các bước tiếp theo với IOC, Paris 2024, Canada Soccer và FIFA và sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào tuần sau.

Hoạt động hỗn loạn của flycam đã trở thành chủ đề nóng tại Olympic 2024, khi Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết hôm 23/7 rằng trung bình mỗi ngày có 6 máy bay không người lái đã bị chặn tại các địa điểm tổ chức Olympic.

Giải bóng đá nữ bắt đầu thi đấu vào ngày 25/7. Canada hiện xếp thứ 8 thế giới theo FIFA, trong khi New Zealand xếp thứ 28.