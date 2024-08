Olmo không còn vỡ mộng tại Barcelona

Hôm 27/8, nhiều nguồn tin xác nhận với ESPN rằng Olmo cuối cùng cũng cũng đủ điều kiện để ra sân thi đấu cho Barcelona ở trận gặp Rayo Vallecano thuộc vòng 3 La Liga. Trước đó, Relevo cho biết CLB xứ Catalonia chưa giải phóng đủ khoảng trống trong giới hạn lương để đăng ký tiền vệ người Tây Ban Nha với La Liga.

Tuy nhiên, việc Christensen phải xa sân cỏ 4 tháng vì chấn thương vô tình giúp tình hình của Olmo thay đổi. Điều lệ của La Liga cho phép các CLB vượt quá giới hạn chi tiêu trong trường hợp một cầu thủ trong đội hình phải nghỉ dài hạn.

Theo đó, Barcelona sẽ gửi bản báo cáo y tế lên La Liga, nêu chi tiết về chấn thương gót chân Achilles khiến Christensen phải ngồi ngoài tới 4 tháng. Qua vấn đề này, Barcelona có thể giải phóng 80% lương của trung vệ người Đan Mạch để đăng ký một cầu thủ khác trong thời gian tới.

Vừa qua, truyền thông Tây Ban Nha cũng đồng loạt xác nhận Barcelona có đủ những điều kiện cần thiết để đăng ký Olmo vào danh sách đăng ký thi đấu chuẩn bị cho cuộc chạm trán Vallecano. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2h30 rạng sáng 28/8 (giờ Hà Nội).

Olmo gia nhập Barcelona với giá 55 triệu euro từ RB Leipzig trong hè 2024. Song, cầu thủ này bỏ lỡ hai trận đầu tiên của mùa giải do CLB chưa giải phóng đủ khoảng trống trong giới hạn lương để đăng ký tân binh với La Liga.

Trước đó, CLB xứ Catalonia chia tay Ilkay Gündogan, Vitor Roque, Mika Faye và Clément Lenglet. Tuy nhiên, sự ra đi của họ cũng không thể giúp Barcelona giải quyết cơn đau đầu với Olmo.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.