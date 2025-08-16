Odegaard giữ vững vị thế tại Arsenal

Martin Odegaard dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của các cầu thủ Arsenal để tiếp tục được chọn đội trưởng cho mùa giải 2025/26.

Martin Odegaard vẫn là thủ quân của Arsenal.

HLV Mikel Arteta xác nhận Martin Odegaard tiếp tục giữ băng thủ quân Arsenal sau cuộc bỏ phiếu ngay trước trận mở màn Premier League ngày 17/8 trên sân Old Trafford. Quyết định này được công bố chỉ một ngày sau khi cựu đội trưởng Tony Adams kêu gọi trao lại băng đội trưởng cho Declan Rice.

“Kết quả bỏ phiếu hôm qua cho thấy khoảng cách rất lớn, gần như tuyệt đối: tất cả đều chọn cùng một người - Martin Odegaard”, Arteta nhấn mạnh. “Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất về người mà các cầu thủ tin tưởng để dẫn dắt, bảo vệ, nâng tầm và giúp đội chiến thắng. Điều quan trọng nhất là họ cảm thấy ai sẽ ở bên khi khó khăn, ai khiến họ yên tâm và đại diện cho CLB mỗi khi ra sân”.

Bước vào trận đấu với nhiều áp lực, Arteta đặt kỳ vọng lớn vào tân binh Viktor Gyokeres. “Chúng tôi phải hiểu cậu ấy và tạo môi trường để phát huy hết tiềm năng. Nhiều tiền đạo từ các giải đấu khác đã thành công ở Premier League. Việc của chúng tôi là tạo bối cảnh phù hợp để Viktor làm điều giỏi nhất - ghi bàn”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định.