Ocean Vuong đọc gì ở Harvard?

Ocean Vuong đang dành thời gian tại Harvard cho một dự án nhiếp ảnh. Danh sách sách anh đọc hé lộ mối quan tâm rộng hơn về ký ức và sự đại diện.

Ocean Vuong đang là nghiên cứu sinh Radcliffe tại Đại học Harvard (Mỹ).

Tại Đại học Harvard (Mỹ), Ocean Vuong đang thực hiện một dự án kết hợp văn bản và hình ảnh, nghiên cứu cách thân thể con người được thể hiện trong nhiếp ảnh từ thế kỷ 19 đến nay.

Anh tìm hiểu các tư liệu nhiếp ảnh lưu trữ và đương đại, đồng thời đặt chúng trong những câu hỏi về ký ức, sự đại diện và cách hình ảnh định hình nhận thức về con người. Một bài đăng gần đây của Vuong trên Instagram cho thấy những cuốn sách anh đang đọc có nhiều điểm giao với các mối quan tâm này.

Đầu tiên là The Corpse as Text (Tạm dịch: Thi hài như văn bản: Khai quật và khảo cứu cổ vật, 1700-1900) của Thea Tomaini. Sách giới thiệu nghiên cứu việc khai quật thi hài tại Anh trong giai đoạn 1700 đến 1900. Các nhà nghiên cứu cổ vật từng xem hài cốt như những tư liệu có thể kể lại quá khứ. Việc khai quật vì thế góp phần tạo dựng ký ức và những hình dung về lịch sử, văn hóa và bản sắc Anh quốc.

Trong The Fetish: Literature, Cinema, Visual Art (Tạm dịch: Vật thể tôn sùng: Văn học, điện ảnh, nghệ thuật thị giác), Massimo Fusillo tìm hiểu cách những vật thể trở thành đối tượng của ham muốn, ký ức và sự ám ảnh trong văn học, điện ảnh và nghệ thuật thị giác. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến vai trò của chi tiết, qua đó cho thấy cách con người gắn những giá trị cảm xúc vào đồ vật.

Những nghiên cứu được tác giả Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian đọc tại Harvard. Ảnh: ocean_vuong/Instagram.

Decolonising the Camera: Photography in Racial Time (Tạm dịch: Phi thực dân hóa máy ảnh: Nhiếp ảnh trong thời đại chủng tộc) của Mark Sealy tập trung vào chính trị chủng tộc trong nhiếp ảnh. Cuốn sách đặt vấn đề về những cơ thể từng bị xóa khỏi tầm nhìn, bị phi nhân hóa và quyền lực phía sau cách một người được nhìn nhận qua hình ảnh.

The Letters of Vincent van Gogh (Tạm dịch: Những lá thư của Vincent van Gogh) tập hợp 903 lá thư còn tồn tại của danh họa, phần lớn gửi cho em trai Theo. Những lá thư ghi lại đời sống và quá trình sáng tác của Van Gogh, đồng thời cho thấy một người nghệ sĩ đọc gì, suy nghĩ ra sao về nghệ thuật. Trong thư xuất hiện dấu vết của nhiều tác giả như Balzac, Zola, Flaubert, Dickens và Keats.

Typography: Mimesis, Philosophy, Politics (Tạm dịch: Nghệ thuật sắp chữ: Mô phỏng, triết học, chính trị) của Philippe Lacoue Labarthe đưa danh sách đọc sang triết học và mỹ học. Sáu tiểu luận trong sách xoay quanh sự mô phỏng và vấn đề đại diện, qua đó đặt câu hỏi về cách nghệ thuật và triết học định hình nhận thức về chủ thể, lịch sử và chính trị.

Ocean Vuong là nhà văn, nhà thơ nổi bật trên văn đàn quốc tế. Qua những tác phẩm như Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, Trời đêm những vết thương xuyên thấu và Hoàng đế xứ Gladness, anh được biết đến với lối viết giàu chất thơ, thường xoay quanh ký ức, gia đình và thân phận con người.

Hiện Vuong là giáo sư thơ hiện đại và lý luận thơ tại Đại học New York (Mỹ). Năm 2026, anh trở thành nghiên cứu sinh Radcliffe tại Đại học Harvard.